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Autoladegerät

DLP2510/00

Autoladegerät mit 2 USB-Anschlüssen

2 x USB-Ausgänge, max. 2,4 A

Alle Vorteile anzeigen

12 W Ausgangsleistung

Autoladegerät mit 2 USB-Anschlüssen

  • 2 USB-Ladeanschlüsse

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

Kompatibel mit Tablets, Smartphones und den meisten USB-Geräten

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

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