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Autoladegerät
Eingestellt
DLP2510/00
Autoladegerät mit 2 USB-Anschlüssen
2 x USB-Ausgänge, max. 2,4 A
2 USB-Ladeanschlüsse
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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