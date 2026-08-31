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Eingestellt

Autoladegerät

DLP2520/00

Doppel-USB-Autoladegerät

Laden Sie Ihr Smartphone und Tablet in voller Geschwindigkeit gleichzeitig auf, um in kurzer Zeit wieder die maximale Leistung im Auto zu erhalten. Die Smart Protection-Funktion verhindert dabei eine Beschädigung Ihres wertvollen Geräts. Insgesamt erhalten Sie 3,1 A bei einer Ausgangsleistung von bis zu 15,5 W.

Alle Vorteile anzeigen

Maximale Ausgangsleistung von 15,5 W

Doppel-USB-Autoladegerät

  • 2 USB-Ladeanschlüsse

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

Laden über die 12-V-Buchse im Auto

Das Kompaktladegerät wird an die 12-V-Buchse im Auto sowie an das Mobilgerät angeschlossen und ermöglicht so ein einfaches und bequemes Laden unterwegs.

Kompatibel mit Tablets, Smartphones und den meisten USB-Geräten

Technische Daten

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