Eingestellt
DLP2521L/00
Autoladegerät, 1C/1A-Anschlüsse
Laden Sie Ihr neuestes iPhone über den USB-C-Anschluss mit Ladefunktion auf, um optimale Leistung bei minimierter Ladezeit zu erhalten. Verwenden Sie den USB-A-Anschluss, um gleichzeitig Ihre anderen Geräte aufzuladen. Im Lieferumfang ist ein USB-C auf Lightning Kabel (1 m) enthalten.
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
Power Delivery
Metallgehäuse
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom
USB-C ist der neueste Ladeanschluss, der jetzt von mobilen Geräten wie Handys, Outdoor-Kameras und Tablets verwendet wird. Power Delivery (PD) ist der USB-Standard für die Leistungsabgabe von 15 W, 27 W, 45 W und bis zu 100 W.
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