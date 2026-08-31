Reiseladegerät, 1C/1A-Anschlüsse

Ideal für unterwegs mit 4 austauschbaren Steckern und Tasche. Laden Sie die neuesten Geräte über den USB-C-Anschluss mit PD-Unterstützung auf, um optimale Ladeleistung bei minimierter Ladezeit zu erhalten. Verwenden Sie den USB-A-Anschluss, um gleichzeitig Ihre anderen Geräte aufzuladen.