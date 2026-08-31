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USB-Powerbank

DLP2711CB/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Schnellladung über USB-A- und USB-C-Anschlüsse, unterstützt QC 3.0 und PD 3.0.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

  • QC 3.0 und PD 3.0

  • PPS

LED-Betriebsanzeige

Die dezente LED leuchtet sanft und zeigt Ihnen auf einen Blick, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Laden mit programmierbarem USB-C-Netzteil (PPS)

PPS (Programmable Power Supply, programmierbare Stromversorgung) ist ein Standard für Schnellladetechnologie für USB-C-Geräte. Diese Technologie passt Spannung und Strom in Echtzeit an, je nach Ladezustand des Geräts, und versorgt es mit maximaler Leistung. Eine intelligente Möglichkeit, die Ladezeit sicher zu reduzieren.

50 % Ladung in 30 Minuten

Schnelles Aufladen – Laden Sie Ihr leeres Mobiltelefon innerhalb von 30 Minuten auf 50 % auf.

Technische Daten

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