DLP2711CB/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Schnellladung über USB-A- und USB-C-Anschlüsse, unterstützt QC 3.0 und PD 3.0.
10.000 mAh
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
QC 3.0 und PD 3.0
PPS
Die dezente LED leuchtet sanft und zeigt Ihnen auf einen Blick, dass das Gerät eingeschaltet ist.
PPS (Programmable Power Supply, programmierbare Stromversorgung) ist ein Standard für Schnellladetechnologie für USB-C-Geräte. Diese Technologie passt Spannung und Strom in Echtzeit an, je nach Ladezustand des Geräts, und versorgt es mit maximaler Leistung. Eine intelligente Möglichkeit, die Ladezeit sicher zu reduzieren.
Schnelles Aufladen – Laden Sie Ihr leeres Mobiltelefon innerhalb von 30 Minuten auf 50 % auf.
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