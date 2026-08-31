Eingestellt
DLP3533/00
Bluetooth-Empfänger mit 3,5 mm AUX-Stecker
Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über dieses Bluetooth-Gerät mit dem Autoradio. Es eignet sich für die Musikwiedergabe und Telefonverbindungen. Stabile Verbindung mit kristallklarem Sound. Bluetooth-Version: 5.0, 3,5-mm-Ausgangsstecker.
Bluetooth-Verbindung
3,5 mm (Stecker)
Bleiben Sie innerhalb von 10 Metern in einer barrierefreien Reichweite in Verbindung. Produkt mit einem integrierten Akku mit 145 mAh Kapazität. Bietet 8 Stunden Audio-Wiedergabezeit oder 10 Stunden Telefonsprechzeit. Laden Sie den Akku über den Micro-USB-Anschluss auf.
Genießen Sie Ihre Musik vom Player über die hervorragenden Lautsprecher Ihres Stereo-Systems. Schließen Sie einfach das Ladegerät über das Audiokabel an Ihr Stereo-System an. Nachdem der Player angeschlossen ist, können Sie die Musik darüber wiedergeben.
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