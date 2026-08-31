Micro-USB-Kabel zum Anschließen und Aufladen im Lieferumfang enthalten

Das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB/USB 2.0-Kabel kann mit Mobiltelefonen, Digitalkameras und anderen tragbaren Geräten mit einem Micro-USB-Anschluss verwendet werden. Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.