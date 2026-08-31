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Eingestellt

Kabelloses Qi-Ladegerät

DLP9016U/03

Kabelloses Ladegerät mit Saugnapf

Laden Sie Ihr Mobilgerät schnell auf, ohne es an ein Ladekabel anzuschließen. Kabellose Qi-Ladefunktion für Smartphones, Tablets und andere Geräte mit kabelloser Qi-Technologie. Optionen für die kabellose Ausgangsleistung: 5 W/7,5 W/10 W

Alle Vorteile anzeigen

10 W Schnellladefunktion.

Kabelloses Ladegerät mit Saugnapf

  • Universell

  • Schnelle Ladefunktion

  • Kabellose Qi-Ladefunktion

Kabellose Qi-Technologie

Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.

Rutschfestes Design

Anti-Rutsch-Design, um Ihr Telefon an der gewünschten Position zu halten und um zu verhindern, dass es durch die Vibration herausrutscht.

Aufladen durch die meisten Handyhüllen möglich

Das kabellose Ladegerät ermöglicht das Aufladen über größere Abstände und durch die meisten Handyhüllen

Technische Daten

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