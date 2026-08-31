Eingestellt
DLP9016U/03
Kabelloses Ladegerät mit Saugnapf
Laden Sie Ihr Mobilgerät schnell auf, ohne es an ein Ladekabel anzuschließen. Kabellose Qi-Ladefunktion für Smartphones, Tablets und andere Geräte mit kabelloser Qi-Technologie. Optionen für die kabellose Ausgangsleistung: 5 W/7,5 W/10 W
Universell
Schnelle Ladefunktion
Kabellose Qi-Ladefunktion
Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.
Anti-Rutsch-Design, um Ihr Telefon an der gewünschten Position zu halten und um zu verhindern, dass es durch die Vibration herausrutscht.
Das kabellose Ladegerät ermöglicht das Aufladen über größere Abstände und durch die meisten Handyhüllen
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