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  • Schlanke und leistungsstarke Powerbank
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USB-Powerbank

DLP9520C/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Sicherer Lithium-Polymer-Akku mit 10.000 mAh Kapazität. PD und QC3.0 Schhnellladefunktion, USB-A und USB-C zum Aufladen Ihrer neuesten Geräte. 15 W Ausgangsleistung für kabelloses Aufladen. Lädt bis zu 4 Geräte zur selben Zeit mit einer numerischen Anzeige zum Akkustand.

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mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

  • Kabellose Qi-Ladefunktion

  • QC 3.0 und Power Delivery

Schnelles kabelloses Laden mit 15 W

Laden Sie Ihr Handy mit einem 15 W kabellosen Schnellladesystem auf.

Kabellose Qi-Technologie

Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.

LCD-Anzeige für die Leistungsanzeige

LCD-Anzeige für die Leistungsanzeige

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