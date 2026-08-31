DLP9520C/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Sicherer Lithium-Polymer-Akku mit 10.000 mAh Kapazität. PD und QC3.0 Schhnellladefunktion, USB-A und USB-C zum Aufladen Ihrer neuesten Geräte. 15 W Ausgangsleistung für kabelloses Aufladen. Lädt bis zu 4 Geräte zur selben Zeit mit einer numerischen Anzeige zum Akkustand.
10.000 mAh
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
Kabellose Qi-Ladefunktion
QC 3.0 und Power Delivery
Laden Sie Ihr Handy mit einem 15 W kabellosen Schnellladesystem auf.
Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.
LCD-Anzeige für die Leistungsanzeige
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