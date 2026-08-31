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USB-Powerbank

DLP9779TB/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 10.000 mAh mit USB-C-Ausgang (20 W) und 15 W kabelloses Aufladen. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Legen Sie das Mobiltelefon flach auf den Magnetring für eine kabellose Aufladung.

Alle Vorteile anzeigen

mit transparenter Gehäuseabdeckung.

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • mit kabelloser Ladefunktion

  • Typ-C-Anschluss

Kabelloses Ladegerät Ladegerät mit magnetischem Rand

Das kabellose Ladegerät ist mit einem magnetischen Rand ausgestattet, um eine optimale Ausrichtung für MagSafe Produkte zu gewährleisten, die zum kabellosen Laden von Apple-Produkten verwendet werden.

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Kabellose Qi-Technologie

Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.

Technische Daten

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