Kabellose Qi-Technologie

Die Qi-Technologie für kabelloses Laden wird von den meisten Smartphones und anderen Mobilgeräten unterstützt. Die kabellosen Philips Ladegeräte sind mit Qi-fähigen Telefonen und anderen unterstützten Geräten kompatibel. Legen Sie die Geräte einfach auf dieses Pad und schon können Sie Ihr Gerät mühelos aufladen.