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        Eingestellt

        SSD

        FM01SM130B/00

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Benutzerfreundlich mit Plug & Play

        • 1 TB

        • Solid-State-Drive

        Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

        Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

        Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0

        Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

        Integrierte Schutzkappe für maximale Bequemlichkeit

        So verlieren Sie Ihre Schutzkappe nie wieder: Die Schutzkappe ist im Produktdesign integriert und ist damit immer am USB-Stick befestigt. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Kappe nach hinten schieben, den Stick anschließen und schon können Sie loslegen.

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        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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