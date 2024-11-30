FM12FD85B/00
Klein und leicht für die Verwendung unterwegs
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick Pico Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
128 GB
Pico Edition 2.0
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
Elegantes und leichtes Design. Mit diesem kompakten, eleganten Design können Sie Daten überallhin mitnehmen. So haben Sie Ihre Multimedia-Dateien und -Dokumente immer mit dabei, wenn Sie sie benötigen.
Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.
2.0
von 5
1
Bewertung
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Verifizierter Käufer
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Vorteile
-
Nachteile
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Diese Bewertung wurde für FM12FD85B USB-flashdrive verfasst
Datum der Benutzung 2024-10-30
Diese Bewertung wurde für FM12FD85B USB-flashdrive verfasst
Datum der Benutzung 2024-10-30