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        USB-Stick

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Bewertung

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick Pico Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        • 128 GB

        • Pico Edition 2.0

        Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0

        Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

        Elegantes und leichtes Design

        Elegantes und leichtes Design. Mit diesem kompakten, eleganten Design können Sie Daten überallhin mitnehmen. So haben Sie Ihre Multimedia-Dateien und -Dokumente immer mit dabei, wenn Sie sie benötigen.

        Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs

        Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

        Technische Daten

        Support für dieses Produkt erhalten

        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

        Bewertungen

        Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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        2.0

        von 5

        1

        Bewertung

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        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Verifizierter Käufer

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Vorteile

        -

        Nachteile

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Diese Bewertung wurde für FM12FD85B USB-flashdrive verfasst

        Datum der Benutzung 2024-10-30

        Diese Bewertung wurde für FM12FD85B USB-flashdrive verfasst

        Datum der Benutzung 2024-10-30

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