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SSD

FM25SS050P/00

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.

Alle Vorteile anzeigen

Dateien blitzschnell austauschen!

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

  • 256 GB

  • Solid-State-Drive

Dateisynchronisierung zwischen dem gesamten PC und UFD

Dank der Synchronisierung aller Dateien auf dem PC können Sie mithilfe weniger Mausklicks überall auf Ihre Dokumente zugreifen und diese bearbeiten.

Automatische Dateikomprimierung für mehr Speicherkapazitäten

Erweitern Sie die Speicherkapazitäten durch die automatische Komprimierung aller an den USB-Speicherstick übertragenen Dateien.

Leicht zu öffnen und benutzerfreundliche Verpackung

Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.

Technische Daten

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