Eingestellt
FM25SS050P/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das Solid-State-Laufwerk (SSD) von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.
256 GB
Solid-State-Drive
Dank der Synchronisierung aller Dateien auf dem PC können Sie mithilfe weniger Mausklicks überall auf Ihre Dokumente zugreifen und diese bearbeiten.
Erweitern Sie die Speicherkapazitäten durch die automatische Komprimierung aller an den USB-Speicherstick übertragenen Dateien.
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.
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