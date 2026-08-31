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SSD

FM51FD75B/00

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick SNOW Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.

Alle Vorteile anzeigen

Dateien blitzschnell austauschen!

Benutzerfreundlich mit Plug & Play

  • 512 GB

  • Snow Edition 3.0

Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 3.0

Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

Speicherkapazität bis zu 512 GB für große Dateien

Mit einer Speicherkapazität von bis zu 512 GB können Sie gemeinsam mit anderen auf viel größere oder viel mehr Dateien über den USB-Anschluss Ihres PCs oder Laptops zugreifen und diese Dateien auch speichern.

Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs

Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

Technische Daten

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