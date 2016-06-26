Eingestellt
Schnell von Anfang an
Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und konstanter Dampfausstoß.
25 g/Min. Dampfleist., 100 g Dampfstoß
Keramikbügelsohle
Anti-Kalk
2.000 Watt
Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß
Dampfstoß von bis zu 100 g zum schnellen Glätten von selbst hartnäckigsten Falten.
Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/Min für effektiveres Glätten
Auszeichnungen
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
McFarmor
26/06/2016
Sverige
Verifizierter Käufer
Det har aldrig varit så smidigt att stryka
Jämn ånga under hela stryksulan och väldigt enkelt att komma åt överallt. Extra plus för funktionen extra ånga.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1028/20 Ångstrykjärn verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1028/20 Ångstrykjärn verfasst