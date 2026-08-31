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  • Schnelles und kraftvolles Bügeln
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Eingestellt

InstantCareDampfbügelstation

GC7540/02

1 Auszeichnung

Schnelles und kraftvolles Bügeln

Philips InstantCare wurde im Hinblick auf eine möglichst kurze Bügelzeit konzipiert: In nur 2 Minuten ist das Gerät einsatzbereit. Die Kraft des Dampfdrucks beschleunigt das Bügeln, indem es zur Faltenentfernung tiefer in das Gewebe eindringt.

Alle Vorteile anzeigen

Schnellstart in 2 Minuten, jederzeit auffüllbar

Schnelles und kraftvolles Bügeln

  • 5 B

  • ECO

  • Dampfstoß von 220 g

Bis zu 5 Bar Druck

Bis zu 5 Bar Druck

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Leichtes Bügeleisen zum einfachen und mühelosen Bügeln

Zum einfachen und mühelosen Bügeln wiegt das Bügeleisen nur 1,2 kg.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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