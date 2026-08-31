Eingestellt
GC7540/02
Schnelles und kraftvolles Bügeln
Philips InstantCare wurde im Hinblick auf eine möglichst kurze Bügelzeit konzipiert: In nur 2 Minuten ist das Gerät einsatzbereit. Die Kraft des Dampfdrucks beschleunigt das Bügeln, indem es zur Faltenentfernung tiefer in das Gewebe eindringt.
5 B
ECO
Dampfstoß von 220 g
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Es wird starker, gleichmäßiger Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und für schnelles und gründliches Bügeln sorgt. Der Dampfdruck kann an deine individuellen Anforderungen angepasst werden.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Zum einfachen und mühelosen Bügeln wiegt das Bügeleisen nur 1,2 kg.
Auszeichnungen
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