Schnelles und kraftvolles Bügeln

Philips InstantCare wurde im Hinblick auf eine möglichst kurze Bügelzeit konzipiert: In nur 2 Minuten ist das Gerät einsatzbereit. Die Kraft des Dampfdrucks beschleunigt das Bügeln, indem es zur Faltenentfernung tiefer in das Gewebe eindringt.