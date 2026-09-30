Ultradünn für kraftvolles Kochen mit Stil
Ultraschlankes Design, um all deine Lieblingsgerichte mit Stil zuzubereiten. Vom Kochen auf der Arbeitsplatte bis zum Genießen von Hotpots und Fondues am Tisch bietet der Philips Induktionskocher 5000 Series 10 Heizstufen bis zu 2000 W und 8 Voreinstellungen für vielseitiges Kochen.
Leistungsstarke Performance mit Heizstufen bis zu 2000 W
Schneller Aufbau. Einfaches Kochen. Leichte Reinigung.
Vielseitiges Kochen: 8 Voreinstellungen, vom Köcheln bis zum Anbraten
Sicherere Küche mit automatischer Abschaltung und Kindersicherung
Koche auf deine Weise mit solider Leistung und einem raffinierten, ultraschlanken Design von nur 41 mm Höhe.
Stecke das Induktionskochfeld einfach ein und du kannst sofort loslegen!
Ultimative Vielseitigkeit mit 10 Heizstufen - perfekt für alles vom sanften Warmhalten bis zum scharfen Anbraten.
4.5
von 5
21
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Verkeersleider
30/09/2026
Nederland
Geweldig apparaat
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik ben ontzettend tevreden over de Philips 5000-serie HD5850/90 inductiekookplaat! Het apparaat is heerlijk klein en compact, en heeft wat mij betreft echt de ideale afmetingen. Maar laat je niet misleiden door het bescheiden formaat, want het is een absolute krachtpatser als het op koken aankomt. Het apparaat is supersnel opgewarmd en gelukkig ook weer heel vlot afgekoeld na het koken. Wat me direct in positieve zin opviel, is dat hij weinig tot geen geluid maakt; de ingebouwde ventilator is werkelijk fluisterstil. Een ander groot pluspunt is dat de stekker gewoon in elk standaard stopcontact past. Hierdoor is hij perfect voor gebruik bij onze stacaravan en ik gebruik hem dan ook regelmatig op de camping om eten te maken. De bediening werkt feilloos. De knoppen zijn prettig in gebruik en reageren ontzettend snel op je aanraking. Zelfs de slimme functies zijn een eitje: het instellen en gebruiken van de wifi is super eenvoudig en makkelijk te begrijpen, ook als je niet heel technisch bent. Kortom: ik ben een zeer tevreden gebruiker en ik ga hier nog heel veel gebruik van maken! Een absolute aanrader.
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Diese Bewertung wurde für Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat verfasst
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Diese Bewertung wurde für Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat verfasst
22/09/2026
Nederland
Super handig
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Tijdens de verbouwing van ons nieuwe huis hebben we deze Philips inductiekookplaat met veel plezier gebruikt. Het grootste voordeel vonden we dat je hem eenvoudig in het stopcontact steekt en direct kunt beginnen met koken. Er zijn verschillende standen en handige opties, waardoor je voor allerlei gerechten snel de juiste temperatuur kunt instellen. Ook het formaat is ideaal. De kookplaat is licht en makkelijk te verplaatsen, neemt weinig ruimte in beslag en is daardoor eenvoudig weer op te bergen wanneer je hem niet nodig hebt. Tijdens de verbouwing kreeg hij natuurlijk de nodige stof te verduren, maar met één doekje was hij zo weer schoon. Wij vonden hem vooral tijdens de verbouwing erg praktisch, maar zien ook genoeg andere momenten waarop hij van pas komt. Denk bijvoorbeeld aan gebruik op de camping, het snel opwarmen van iets tijdens een buffet of gezellig een kaasfondue maken. En ondanks dat het een losse kookplaat is, ziet hij er modern en netjes uit. Hij mag wat ons betreft dan ook prima in het zicht staan!
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Diese Bewertung wurde für Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat verfasst
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Diese Bewertung wurde für Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat verfasst
Miek789
22/09/2026
Nederland
Super compacte inductieplaat
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Dit is een super uitvinding voor het mealpreppen. Telkens als ik in de keuken sta om allemaal verschillende maaltijden te maken zodat ik de vriezer kan volladen heb ik het zelfde probleem. Ik heb ruimte gebrek op het fornuis. Nu dat ik deze kleine inductieplaat er bij heb maakt dit het veel makkelijker. Hij is simpel in gebruik, wordt snel warm en heeft al vooral ingestelde programma’s. Wat ik ook een pluspunt vind, ik kan deze overal neerzetten. Wil ik op tafel mijn soep, hotpot of low heat functie. Dan is dat geen enkel probleem. Deze inductieplaat ziet er strak uit en past bij elke keuken. Hij is gebruiksvriendelijk en ook nog eens makkelijk schoon te maken. Ik liet deze plaat afkoelen voordat ik er met een doekje overheen ging en hij blijft gewoon netjes en schoon. Dit is echt een uitkomst!!
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Diese Bewertung wurde für Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Vesuvio 5000-serie inductiekookplaat verfasst