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Natürlich aufwachen
Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Lichttherapie und Ton des Philips Wake-up Light weckt Sie auf natürlichere Weise. Die Farbe des Morgenlichts ändert sich von weichen Rottönen der Morgendämmerung über einen warmen Orangeton zu einem hellen gelben Licht.
Farbige Sonnenaufgangssimulation
Fünf natürliche Geräusche
UKW-Radio und Leselampe
Tippen Sie auf Snooze
Vom Sonnenaufgang in der Natur inspiriert erhöht sich die Lichtintensität über 30 Minuten von einem morgendlichen Rot über Orange bis zu einem hellen gelben Licht. Diese langsame Veränderung stimuliert den Körper, damit Sie ganz natürlich aufwachen. Gemeinsam mit dem raumerfüllenden Licht unterstützt der von Ihnen gewählte natürliche Klang Ihr Aufwacherlebnis, sodass Sie fit für den Tag sind.
Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit erklingt ein natürlicher Ton zum Abschluss Ihres Aufwacherlebnisses, damit Sie wirklich aufwachen. Der ausgewählte Weckton wird innerhalb von eineinhalb Minuten allmählich lauter, bis zur festgelegten Lautstärke. Sie können aus fünf natürlichen Wecktönen auswählen: Waldvögel, Buddha, Yoga, Meeresrauschen und Nepalesische Klangschalen.
Wachen Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung auf
Auszeichnungen
4.1
von 5
802
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
LipsWithBeat
22/12/2024
Deutschland
Leistet treue Dienste
Ich habe mein WakeUp Light als Weihnachtsgeschenk Ende 2011 bekommen und es kurz darauf und bis zum heutigen Tag seit 14 Jahren in taeglicher Benutzung. Es funktioniert immer noch einwandfrei und zuverlaessig.
Vorteile
Sanftes aufwachen, Preis-Leistungsverhaeltnis, zeitloses Design
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Benutzung 2022-12-22
JPLong
01/12/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der Wecker ist super
Einwandfrei, einfache intuitive Bedienung, fast alle Features die man braucht enthalten, das einzige was ich mir noch wünschen würde wenn die Uhr als Funkwecker funktionieren würde.
Vorteile
Kompakt, einfache Bedienung, gut lesbar, optimale Größe.
Nachteile
Keine Funkuhr.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Benutzung 2023-11-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Benutzung 2023-11-01
Sonnenkind84
30/10/2024
Deutschland
Seit Jahren ein treuer Begleiter
Ich habe mir diesen Wecker bereits vor vielen Jahren zugelegt, da ich bei meinem alten Wecker immer das Gefühl hatte, aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden und zig mal auf Schlummern drückte, was das Prozedere nur noch Schlimmer machte. Der "Sonnenlichtwecker" ist fantastisch. Er beginnt bei mir 30 Minuten vor dem eigentlichen Wecken ganz langsam das - ganz warme und angenehme - Licht hochzufahren. Am Anfang war ich dann beim "Klingeln" schon nicht mehr im Tiefschlaf und bin viel besser aus dem Bett gekommen. Inzwischen hat sich meine innere Uhr so daran gewöhnt, dass ich in der Regel zwei Minuten vorm Klingeln von alleine aufwache. Absolut zu empfehlen. Insbesondere für Menschen mit Schwierigkeiten beim Aufstehen. Außerdem ist es die beste Nachttischlampe die es gibt. Mich machen Lichter von Elektrogeräten nachts ganz verrückt. Die Anzeige der Uhrzeit ist so "zart" (mir fehlt das richtige Wort), dass es überhaupt nicht stört, blendet, strahlt...
Vorteile
Aufwachen leicht gemacht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Benutzung 2022-10-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst
Datum der Benutzung 2022-10-30