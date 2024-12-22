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Eingestellt

Wake-up Light

HF3520/01

4.1

| (802) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Natürlich aufwachen

Die durch den Sonnenaufgang in der Natur inspirierte einmalige Kombination aus Lichttherapie und Ton des Philips Wake-up Light weckt Sie auf natürlichere Weise. Die Farbe des Morgenlichts ändert sich von weichen Rottönen der Morgendämmerung über einen warmen Orangeton zu einem hellen gelben Licht.

Alle Vorteile anzeigen

mit dem Wake-up Light und den Farben eines Sonnenaufgangs

Natürlich aufwachen

  • Farbige Sonnenaufgangssimulation

  • Fünf natürliche Geräusche

  • UKW-Radio und Leselampe

  • Tippen Sie auf Snooze

Farbige Sonnenaufgangssimulation weckt Sie auf natürliche Weise

Farbige Sonnenaufgangssimulation weckt Sie auf natürliche Weise

Vom Sonnenaufgang in der Natur inspiriert erhöht sich die Lichtintensität über 30 Minuten von einem morgendlichen Rot über Orange bis zu einem hellen gelben Licht. Diese langsame Veränderung stimuliert den Körper, damit Sie ganz natürlich aufwachen. Gemeinsam mit dem raumerfüllenden Licht unterstützt der von Ihnen gewählte natürliche Klang Ihr Aufwacherlebnis, sodass Sie fit für den Tag sind.

Auswahl aus 5 verschiedenen natürlichen Wecktönen

Auswahl aus 5 verschiedenen natürlichen Wecktönen

Zu der von Ihnen eingestellten Weckzeit erklingt ein natürlicher Ton zum Abschluss Ihres Aufwacherlebnisses, damit Sie wirklich aufwachen. Der ausgewählte Weckton wird innerhalb von eineinhalb Minuten allmählich lauter, bis zur festgelegten Lautstärke. Sie können aus fünf natürlichen Wecktönen auswählen: Waldvögel, Buddha, Yoga, Meeresrauschen und Nepalesische Klangschalen.

Mit dem UKW-Radio können Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung aufwachen

Mit dem UKW-Radio können Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung aufwachen

Wachen Sie zu Ihrer Lieblingsradiosendung auf

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.1

von 5

802

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

22/12/2024

Deutschland

Deutschland

Leistet treue Dienste

Ich habe mein WakeUp Light als Weihnachtsgeschenk Ende 2011 bekommen und es kurz darauf und bis zum heutigen Tag seit 14 Jahren in taeglicher Benutzung. Es funktioniert immer noch einwandfrei und zuverlaessig.

Vorteile

Sanftes aufwachen, Preis-Leistungsverhaeltnis, zeitloses Design

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst

Datum der Benutzung 2022-12-22

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst

Datum der Benutzung 2022-12-22

01/12/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Wecker ist super

Einwandfrei, einfache intuitive Bedienung, fast alle Features die man braucht enthalten, das einzige was ich mir noch wünschen würde wenn die Uhr als Funkwecker funktionieren würde.

Vorteile

Kompakt, einfache Bedienung, gut lesbar, optimale Größe.

Nachteile

Keine Funkuhr.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst

Datum der Benutzung 2023-11-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst

Datum der Benutzung 2023-11-01

30/10/2024

Deutschland

Deutschland

Seit Jahren ein treuer Begleiter

Ich habe mir diesen Wecker bereits vor vielen Jahren zugelegt, da ich bei meinem alten Wecker immer das Gefühl hatte, aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden und zig mal auf Schlummern drückte, was das Prozedere nur noch Schlimmer machte. Der "Sonnenlichtwecker" ist fantastisch. Er beginnt bei mir 30 Minuten vor dem eigentlichen Wecken ganz langsam das - ganz warme und angenehme - Licht hochzufahren. Am Anfang war ich dann beim "Klingeln" schon nicht mehr im Tiefschlaf und bin viel besser aus dem Bett gekommen. Inzwischen hat sich meine innere Uhr so daran gewöhnt, dass ich in der Regel zwei Minuten vorm Klingeln von alleine aufwache. Absolut zu empfehlen. Insbesondere für Menschen mit Schwierigkeiten beim Aufstehen. Außerdem ist es die beste Nachttischlampe die es gibt. Mich machen Lichter von Elektrogeräten nachts ganz verrückt. Die Anzeige der Uhrzeit ist so "zart" (mir fehlt das richtige Wort), dass es überhaupt nicht stört, blendet, strahlt...

Vorteile

Aufwachen leicht gemacht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst

Datum der Benutzung 2022-10-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light verfasst

Datum der Benutzung 2022-10-30

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