Das Philips SmartSleep Wake-Up Light kommt in einem schönen und ansprechend gestalteten Karton und ist schnell ausgepackt und einsatzbereit. Das Wake-Up Light ist sehr formschön und wirkt edel durch die harmonisch runde Form und die mattweiße Vorderseite. Anhand der mitgelieferten Bedienungsanleitung klappt die Einrichtung auf Anhieb. Auf der Vorderseite befinden sich keinerlei aufgesetzte Bedientasten – diese sind am äußeren Rand in das Gerät eingelassen. Das Gerät verfügt über ein Touch-Display auf der Vorderseite, mit dem die Einstellungen vorgenommen werden können. Wenn man sich den Tasten nähert, aktiviert sich die Hintergrundbeleuchtung – so kann man die Tasten auch im Dunkeln leicht finden. Das Display zeigt die aktuelle Uhrzeit in rot an, die Helligkeit kann individuell ausgewählt werden. Es können zwei unterschiedliche Weckzeiten eingestellt werden, die über die seitlichen Tasten je nach Wunsch aktiviert werden können. Man kann zum Wecken zwischen verschiedenen Naturgeräuschen, Musik oder FM-Radio auswählen. Die Lampe kann auch als Nachtlicht verwendet werden (auch hier wird die Beleuchtung sanft heller und beim Ausschalten sanft dunkler). Beim Einschlafmodus, dessen Dauer man auswählen kann, werden Licht und Geräusche langsam leiser und man schlummert sanft ein. Auch bei der Sonnenaufgangszeit stellt man ein, innerhalb welches Zeitraumes man durch langsam heller werdendes Licht und langsam lauter werdenden Weckton aufgeweckt werden möchte. Ich empfinde das Aufwachen mit dem Philips Wake-Up Light als besonders sanft und angenehm – es hupt kein schriller Ton plötzlich los oder das Radio wummert laut. Nein, das Licht wird beginnend bei einem warmen Rotton langsam heller und heller, das ausgewählte Weckgeräusch beginnt leise und wird mit zunehmender Helligkeit langsam lauter. Meistens wache ich gleich zu Beginn des „Sonnenaufgangs“ sanft auf und döse bis zur vollständigen Helligkeit vor mich hin. Dann bin ich munter und kann gut aufstehen. Zu Beginn war die Anordnung der Tasten an seitlichen Rand, über die man die Schlummerfunktion aktiviert oder den Alarm beendet, etwas ungewohnt und ich habe sie nicht auf Anhieb gefunden. Das hat sich nach ein paar Tagen jedoch gelegt und nun klappt das prima. Ich bin wirklich angenehm und positiv vom Philips SmartSleep Wake-Up Light überrascht – es ist wirklich toll! Der Start in den Tag ist angenehm sanft und ich fühle mich morgens sehr ausgeruht.