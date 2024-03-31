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Aluminium Collection Entsafterdeckel
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HR3950
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Dank der großen Einfüllöffnung in diesem Deckel können Sie Ihrem Philips Entsafter Obst und Gemüse ohne Vorschneiden zuführen. Die Zubereitung von Smoothies und Säften war noch nie so einfach!
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