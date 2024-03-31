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Aluminium Collection Entsafterdeckel

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Handbücher und Dokumentation

Dank der großen Einfüllöffnung in diesem Deckel können Sie Ihrem Philips Entsafter Obst und Gemüse ohne Vorschneiden zuführen. Die Zubereitung von Smoothies und Säften war noch nie so einfach!

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  • 31 March 2024

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