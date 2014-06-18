Was soll man zu dieser SoundBar noch sagen, eigentlich sind alle Wünsche die man an solch ein Gerät stellt, erfüllt. Natürlich lässt es sich übers Design immer verschiedener Meinung sein. Ich jedenfalls bin mit der Ausführung und dem Design sehr zufrieden!! Die SoundBar ist in umweltfreundlicher Verpackung angeliefert worden. Nach dem Auspacken waren auch alle im Lieferumfang beschriebenen Teile vorhanden. Das Zusammenbauen mit der vorliegenden Anleitung (Quick start guide) geht einfach und schnell. Das einzige was man dazu benötigt, ist ein kleiner Kreuzschlitz Schraubendreher für die sechs Sicherungsschrauben. Das Inbetriebnehmen ist einfach und in der beiliegenden CD auch gut beschrieben. Den Fernseher habe ich mit HDMI verbunden. Die SoundBar wird vom Fernseher sofort erkannt und schaltet sich von selbst zu. Selbst mit Bluetooth kann die Verbindung mit einem Handy zur Musikwiedergabe problemlos hergestellt werden. Ist eine super Sache, so kann die SoundBar auch zur Beschallung einer Party benützt werden. Die Fernbedienung ist wie immer intuitiv benutzbar. Der Klang der Anlage lässt für eine SoundBar, dank des größeren Subwoofers, keine Schwächen hören. Der Surround Klang ist etwas besser als bei der kleineren HTL2163B. Mit HTL5140B ist man sehr gut aufgestellt! Für mich eine absolute Kaufempfehlung