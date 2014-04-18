Eingestellt
HTS5580/12
Begeistert von Sound
Dieses vollständig digitale System bietet hervorragenden Surround Sound und bringt echte Kinoatmosphäre zu Ihnen nach Hause. Das System gibt eine Vielzahl an Formaten von verschiedenen Disc-Typen, tragbaren Media Playern und USB-Sticks wieder.
3D Lautsprecher
Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs
Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.
3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.
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3.4
von 5
10
Bewertungen
earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
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Diese Bewertung wurde für HTS5580 5.1 Home Entertainment-System verfasst
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cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
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Fredi1970
16/07/2013
Österreich
tolles Klangerlebnis
Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen
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