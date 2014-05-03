Eingestellt
HTS5590/12
Begeistert von Sound
Maximieren Sie Ihr Sound-Erlebnis im Heimkino mit den dynamischen 3D Lautsprechern! Genießen Sie Filme und Musik von verschiedenen Medien – auch Blu-ray – mit dem innovativen Philips Home Entertainment-System der 5000er Serie.
3D Lautsprecher
Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs
Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.
3D-Lautsprecher nutzen speziell ausgerichtete Lautsprecher, um den Sound nicht nur nach vorne, sondern auch zu beiden Seiten hin wiederzugeben. Somit wird der optimale Surround-Sound-Klangbereich (Sweetspot) erweitert, und Sie können einen noch intensiveren Surround Sound in Kinoqualität genießen.
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3.7
von 5
11
Bewertungen
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HTS5590 5.1 Home theater verfasst
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