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Eingestellt

Philips Sonicare EssenceElektrische Schallzahnbürste

HX5251

Gründlichere Plaque-Entfernung

Die besondere dynamische Reinigungswirkung der elektrischen Sonicare Zahnbürste reicht sanft und effektiv bis tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischrands.

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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Elektrische Sonicare Zahnbürste

Gründlichere Plaque-Entfernung

  • 1 Putzprogramm

  • 1 Bürstenkopf

Nachweislich sicher und sanft

Nachweislich sicher und sanft

Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 