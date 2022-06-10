ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle

Eingestellt

Philips SonicareAirFloss Ultra – Zahnzwischenraumreiniger

HX8491/03

4.1

| (150) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*

Für Personen, die nicht regelmäßig Zahnseide benutzen, ist der AirFloss Ultra**** die einfachste Art der Reinigung der Zahnzwischenräume. AirFloss Ultra kann mit Mundspülung oder Wasser verwendet werden und ist nachweislich genauso wirksam wie Zahnseide für die Gesundheit Ihres Zahnfleisches.**

Alle Vorteile anzeigen

Für alle, die unregelmäßig Zahnseide benutzen

Nachweislich gesünderes Zahnfleisch in 2 Wochen*

  • Mit DiamondClean-Zahnbürste

  • mit 1 Düse und 1 Bürstenkopf

  • Ladeglas, USB-Reiseladeetui

Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

Zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste

Die Philips Sonicare Schallzahnbürste liefert zweifach weißere Zähne als mit einer Handzahnbürste und entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen für weißere Zähne in nur einer Woche.

Perfekt auf die Sonicare Schalltechnologie abgestimmt

Perfekt auf die Sonicare Schalltechnologie abgestimmt

Philips Sonicare Bürstenköpfe sind der Schlüssel für unsere Kerntechnologie der Hochfrequenz- und Amplitudenbewegung mit bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Unsere einzigartige Schalltechnologie gibt die Vibrationen vom Handstück bis in die Borstenspitzen weiter. Die feinen Hochgeschwindigkeitsbewegungen erzeugen eine dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Reinigungsleistung der Borsten in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrandes unterstützt – für eine stets gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

Bis zu 99,9 % Plaque-Entfernung***

AirFloss Ultra entfernt bis zu 99,9 % Plaque an behandelten Stellen.***

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

150

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

10/06/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr guter Kauf für gepflegte Zähne

Da wir ein einzelnes AirflossUltra-Gerät nirgendwo kaufen konnten haben wir uns "gezwungenermaßen" eine Kombination aus Philips-Zahnbürste DiamondClean und Airfloss-Ultra mit viel Zubehör bei einer großen Kaufhaus-Kette zum Angebotspreis schicken lassen. Wir können eigentlich nur alle positiven Bewertungen anderer Anwender bestätigen. Nach 8-wöchiger Anwendung der neuen Schallzahnbürste sind unsere Zähne mit ganz normaler Zahncreme heller geworden und fühlen sich sauberer an. Meine Implantate sind nun besser gereinigt und auch der Zahnarzt ist sehr zufrieden. Beim AirflossUltra gehen die Meinung meines Partners und mir allerdings etwas auseinander - er kommt damit sehr gut zurecht - ich etwas weniger, aber die Reinigungswirkung ist wirklich sehr gut. Ich habe ein bisschen Probleme beim "Zielen" des Wasser-Puls-Strahls an meine Implantate - das erfordert wohl mehr Übung. Die Reinigungsergebnisse sind jedenfalls sehr gut - einzig die Versorgung mit Zubehör zum AirFloss-Ultra gestaltet sich schwierig, man weiß einfach nicht wo man die richtigen Ersatzdüsen (und welche Best-Nr. sie haben?) bekommen kann und somit haben wir da nun bereits einen Fehlkauf vorliegen, das ist natürlich etwas schade.

Vorteile

Saubere Zähne und saubere Implantate

Nachteile

Ersatzdüsen für den Airfloss-Ultra sind schlecht zu bekommen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-10

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-10

14/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Neues Putzgefühl

Ich bin begeistert! Das Ergebnis ist besser als bei einer Elektrischen Zahnbürste. Die Zähne sind richtig glatt vom Gefühl und Verfärbungen werden auch sehr gut entfernt.

Vorteile

Der Akku von beiden Geräten hält sehr lange.

Nachteile

2 unterschiedliche Ladegeräte

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Benutzung 2020-12-14

11/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das ist DIE Zahnbürste !

An dieser Zahnbürste ist einfach Alles erste Sahne ! Die nächste Generation und wieder eine deutlich merkbare Verbesserung .Ich putze damit nicht nur gut und gründlich sondern auch gerne ! Der AirFloss komplementiert die super Zahnreinigung nochmals .

Vorteile

Erstklassiges Zahnputzergebniss, gutes Gefühl beim Putzen, einfachste Handhabung und Bedienung...

Nachteile

vielleicht das ich trotzdem manchmal noch den Gebrauch von Zahnseide empfehle , aber nur manchmal .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AirFloss Pro/Ultra HX8494/03 Gerät zur Zahnzwischenraumreinigung verfasst

Datum der Benutzung 2020-01-11

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. oder Sie erhalten Ihr Geld zurück

  2. bei Verwendung in Kombination mit einer Handzahnbürste und einer antimikrobiellen Mundspülung bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Zahnfleischentzündungen. AirFloss wurde entwickelt, um Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, bei der täglichen Reinigung der Zahnzwischenräume zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den Q&A unter der Registerkarte "Support".

  3. Der behandelten Bereiche; in einer Laborstudie, tatsächliche Ergebnisse im Mund können abweichen

  4. Der AirFloss Ultra und Pro sind dasselbe Produkt und unterscheiden sich nur im Namen, abhängig vom Land oder Markt.

  5. je nach verwendeter Sprühstoß-Einstellung