Ich habe mir dieses Set gekauft, weil das Preis Leistungsverhältnis wirklich stimmt. Ich hatte zuvor noch nie eine Munddusche und war etwas irritiert, wegen der Rezensionen. Da wurde geschrieben, dass Spiegel und Umgebung völlig bespritzt werden bei der Anwendung. Dem kann ich nicht zustimmen, klar am Anfang war ich etwas unbeholfen mit dem Handstück, das etwas groß ist, aber man gewöhnt sich dran. Die 3 Stufen finde ich prima, da kann sich jeder seine Wassermenge einstellen. Bei Stufe 3 muss der Tank zwischendurch aufgefüllt werden, was mich persönlich nicht stört. Das nutze ich eher selten. Zur Zahnbürste, die ich nun seit gut 4 Wochen nutze. Ich hatte früher schon mal eine elektrische Zahnbürste, die ich nach kurzer Zeit gegen ein manuelles Modell getauscht habe. Von der Sonicare bin ich hin und weg, das Reinigungsergebnis ist genial. Nach der ersten Nutzung hatte ich ein super Saubergefühl. Seitdem ist Zähne putzen ein Erlebnis und kein lästiges Übel mehr. Der Akku hält schon seit 2 Wochen, was mir gut gefällt, da ist es kein Problem, wenn man das Ladekabel vergessen hat in den Urlaub mitzunehmen. ( bei beiden Geräten) Für die Zahnbürste hat man es eh dabei, Dank des coolen Reiseetuis mit Ladefunktion. Schade, dass die Munddusche dort nicht mit reinpasst. Aber das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich kann dieses Set nur empfehlen. Es sieht nicht nur stylisch aus, sondern erfüllt alle meine Erwartungen.