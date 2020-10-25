Pflegen Sie Ihren Rasierer
Mit der Reinigungskartusche für das SmartClean-System können Sie Ihren Rasierer ganz einfach reinigen, ölen und erneuern. So ist Ihr Rasierer jeden Tag wie neu.
Dieses Produkt
Reinigungskartusche
17,99 €
SH71
Ersatz-Scherköpfe
37,39 €
17,99 €
17,99 €
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
S9975/35
S9975/55
S9976/55
S9983/55
S9974/35R1
Doppelpack
Reinigt
Ölt
Erfrischt
Das duale Filtersystem entfernt Haare, Schaum und Gel. Der einzigartige Doppelfilter verhindert, dass Haare die Scherköpfe verstopfen, und gewährleistet eine hervorragende Leistung Ihres Rasierers.
Die aktive Ölung reduziert Reibung und Verschleiß bei Scherköpfen und Klingen, sodass die hervorragende Leistung Ihres Rasierers für längere Zeit gewährleistet ist.
Mit dem DualFiltration-System und der aktiven Ölung wird Ihr Rasierer 10 Mal sauberer als nur mit Wasser allein.
4.2
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Boyfri69
25/10/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist sehr gut !
Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-25
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-25
MarkTyrone
23/04/2020
Deutschland
Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur
Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.
Vorteile
Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation
Nachteile
Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst
Datum der Benutzung 2020-03-23
Achim60
03/03/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt endspricht meinen Erwartungen
Da ich einen, genau wie mein Vater, einen Rasierapparat von Philips habe und bei ihm die Vorteile des Reinigungsystems gesehen habe, wollte ich natürlich das gleiche auch haben. Bin vom ersten Tag an sehr zufrieden. So sauber bekommt man den Rasierapparat mit einer manuellen Reinigung nicht. Man sollte auch die originalen Kartuschen kaufen. Habe noch keine anderen getestet, werde ich auch nicht, habe da Angst das ich die gesamte Technik zerstöre.
Vorteile
Super Reinigung
Nachteile
Etwas zu teuer aber man hat es drann
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-03
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-03