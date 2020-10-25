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Reinigungskartusche

JC302/50

4.2

| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Pflegen Sie Ihren Rasierer

Mit der Reinigungskartusche für das SmartClean-System können Sie Ihren Rasierer ganz einfach reinigen, ölen und erneuern. So ist Ihr Rasierer jeden Tag wie neu.

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Für alle SmartClean-Systeme

Pflegen Sie Ihren Rasierer

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Duales Filtersystem entfernt Haare, Schaum und Gel

Das duale Filtersystem entfernt Haare, Schaum und Gel. Der einzigartige Doppelfilter verhindert, dass Haare die Scherköpfe verstopfen, und gewährleistet eine hervorragende Leistung Ihres Rasierers.

Die aktive Ölung reduziert Reibung und Verschleiß der Klingen

Die aktive Ölung reduziert Reibung und Verschleiß der Klingen

Die aktive Ölung reduziert Reibung und Verschleiß bei Scherköpfen und Klingen, sodass die hervorragende Leistung Ihres Rasierers für längere Zeit gewährleistet ist.

Reinigt bis zu 10x besser als Wasser

Reinigt bis zu 10x besser als Wasser

Mit dem DualFiltration-System und der aktiven Ölung wird Ihr Rasierer 10 Mal sauberer als nur mit Wasser allein.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist sehr gut !

Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-25

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-25

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur

Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.

Vorteile

Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation

Nachteile

Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst

Datum der Benutzung 2020-03-23

03/03/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt endspricht meinen Erwartungen

Da ich einen, genau wie mein Vater, einen Rasierapparat von Philips habe und bei ihm die Vorteile des Reinigungsystems gesehen habe, wollte ich natürlich das gleiche auch haben. Bin vom ersten Tag an sehr zufrieden. So sauber bekommt man den Rasierapparat mit einer manuellen Reinigung nicht. Man sollte auch die originalen Kartuschen kaufen. Habe noch keine anderen getestet, werde ich auch nicht, habe da Angst das ich die gesamte Technik zerstöre.

Vorteile

Super Reinigung

Nachteile

Etwas zu teuer aber man hat es drann

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-03

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für JC302/50 Reinigungskartusche verfasst

Datum der Benutzung 2019-02-03

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