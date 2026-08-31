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Besser sehen, besser arbeiten
Philips Penlight Premium Gen2 bietet eine völlig neue Kombination aus hochwertiger Lichtleistung einer Inspektionslampe und eines Lichtzeigers, neuem Aluminiumgehäuse und Festigkeit gegenüber Chemikalien, Wasser und Staub in einem schmalen Stift. Eine wahre All-in-one-Lösung!
Hochwertige LED
145 lm + Zeiger mit 120 lm
Robustes Aluminiumgehäuse
Wiederaufladbar per USB
Das Gehäuse der Inspektionslampe ist stoßfest, wassergeschützt, widerstandsfähig gegen Lösungsmittel in Werkstätten und andere Chemikalien.
"Das Philips Penlight Premium Gen2 verfügt über einen Abstrahlwinkel von bis zu 90°, um einen großen Bereich zu beleuchten und schnelle Inspektionen zu vereinfachen."
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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