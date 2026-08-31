Besser sehen, besser arbeiten

Philips Penlight Premium Gen2 bietet eine völlig neue Kombination aus hochwertiger Lichtleistung einer Inspektionslampe und eines Lichtzeigers, neuem Aluminiumgehäuse und Festigkeit gegenüber Chemikalien, Wasser und Staub in einem schmalen Stift. Eine wahre All-in-one-Lösung!