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Accessories for LED upgradeTyp X Adapterringe

LUM11020X2/10

11020X2

LUM11020X2

Präzise Passform und einfache Montage

Um LED-Scheinwerferlampen sicher in Ihrem Fahrzeug zu installieren, benötigen Sie möglicherweise modellspezifische Adapter. Philips Adapterringe sorgen dafür, dass unsere Philips H7 LED-Lampen sicher in den Fahrzeugen befestigt sind, die sie benötigen.

Alle Vorteile anzeigen

Reibungslose Installation der HL [≈H7], H7-LED

Präzise Passform und einfache Montage

  • Typ X Adapterringe

  • Packung mit 2 Adapterringen

  • FÜR HL [≈H7], H7-LED

  • Gilt für 12-V-Fahrzeuge

So finden Sie den richtigen Adapterring für Ihr Fahrzeug

Philips HL [H7], H7 LED*-Lampen sind für die meisten Fahrzeugmodelle geeignet, für einige sind jedoch möglicherweise Adapterringe erforderlich, um eine sichere Installation zu gewährleisten. Um herauszufinden, ob Sie zusätzliche Adapterringe benötigen, um die Scheinwerfer Ihres Autos auf LED aufzurüsten, lesen Sie unsere Philips Kompatibilitätslisten**.

Einfache Installation

Philips LED-Adapterringe sind einfach zu installieren und garantieren bei Bedarf einen perfekten Sitz und eine sichere Befestigung der H7 LED-Lampen an den Scheinwerfern des Fahrzeugs. Um mehr über die Installation unserer Adapterringe zu erfahren, kann das Benutzerhandbuch auf der Philips Support-Seite aufgerufen werden***.

Robustes Material für langlebige Leistung

Philips LED-Adapterringe bestehen aus haltbaren Materialien und halten den physikalischen und thermischen Belastungen im Automobilbereich stand. Sie wurden unter härtesten Bedingungen getestet, sodass Sie die einzigartige Leistung unserer Philips HL [H7]-, H7 LED*-Lampen jahrelang genießen können.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Verfügbar auf philips.com/LEDcompatibility-check. Hinweis: Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 Series ist nur gültig, wenn das Original-Zubehör von Philips installiert wird, wo dies erforderlich ist. Weitere Informationen unter Philips.com/roadlegalLED

  3. Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport