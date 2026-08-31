Einfache Installation

Philips LED-Adapterringe sind einfach zu installieren und garantieren einen perfekten Sitz und eine sichere Befestigung der H7 LED-Lampen an den Scheinwerfern des Fahrzeugs. Um mehr über die Installation unserer Adapterringe zu erfahren, informieren Sie sich im Benutzerhandbuch auf der Philips Support-Seite***.