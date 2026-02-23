18952X2
3-in-1-Lösung
Nutzen Sie eine 3-in-1-Lösung* für Warnungen und Lichtprobleme auf dem Armaturenbrett von Philips LED-Lampen – mit Philips CANbus-Adaptern. Philips CANbus-Adapter gewährleisten die zuverlässige und langlebige Leistung Ihrer LED-Lampen unter realen Fahrbedingungen.
Für [≈H7]-LED-Nachrüstungslampen
Anzeigen- und Lichtfehler vermeiden
Einfache Installation
Wasserdichtes Design
Manchmal wird beim Einbau von LED-Nachrüstungslampen der geringere Stromverbrauch der LED vom Fahrzeugsicherheitssystem als Ausfall der Lampen interpretiert. Dies führt zu einer Fehleranzeige auf dem Armaturenbrett, obwohl die LED-Lampen einwandfrei funktionieren. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, empfehlen wir die Verwendung eines Philips CANbus-Adapters. Der Philips CANbus-Adapter für Philips LED HL [H7]-Lampen wird an das in das Fahrzeug eingebaute Sicherheitssystem angeschlossen, um falsche Fehlermeldungen auf dem Armaturenbrett zu vermeiden. So haben Fahrer und Fahrerinnen die Gewissheit, dass ihre Philips LED-einwandfrei funktionieren.
Der geringere Stromverbrauch von LED-Lampen kann manchmal zu Stromschwankungen führen, was zu einer Herabstufung der Leistung der LED-Scheinwerferlampen führt. Mit einer intelligenten 3-in-1-Funktion bietet unser Philips CANbus-Adapter eine zusätzliche Kondensatorfunktion, wodurch Flacker- und Dimmungsprobleme vermieden werden. Holen Sie mit den neuesten CANbus-Adaptern von Philips das Beste aus Ihren Philips LED-Nachrüstungslampen heraus.
Jedes Fahrzeugmodell ist anders – die meisten benötigen keinen Philips CANbus-Adapter, wenn LED-Lampen nachgerüstet werden! Wenn Sie wissen möchten, ob für Ihr Fahrzeugmodell ein Philips CANbus-Adapter erforderlich ist, besuchen Sie unsere Philips Website und lesen Sie unsere neueste Online-Kompatibilitätsliste**.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.4
von 5
5
Bewertungen
Jesustr
23/02/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Technisch top, Punktabzug für Onlineportal
technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht
Vorteile
Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter verfasst
Datum der Benutzung 2026-01-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter verfasst
Datum der Benutzung 2026-01-23
29/04/2025
España
Verifizierter Käufer
Excelente
Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)
Vorteile
Sin incidencias
Nachteile
Debería estar "Pack completo"
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus verfasst
Datum der Benutzung 2024-10-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus verfasst
Datum der Benutzung 2024-10-29
hjardys
23/05/2024
Danmark
Verifizierter Käufer
Ikke for god en start
På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer
Vorteile
Hvis det virker ja
Nachteile
Når det ikke virker
Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere verfasst
Datum der Benutzung 2024-04-23
Diese Bewertung wurde für Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere verfasst
Datum der Benutzung 2024-04-23
Vermeiden Sie falsche Armaturenbrettwarnungen sowie Flacker- und Dimmungsprobleme
Wir testen unsere Lampen und Zubehörteile kontinuierlich mit weiteren Fahrzeugmodellen und aktualisieren unsere Kompatibilitätsliste regelmäßig. Wenn Ihr Fahrzeugmodell nicht aufgeführt ist, wurde es noch nicht getestet. Bitte wenden Sie sich an unser Service-Center.
Weitere Informationen finden Sie unter Philips.com/AutomotiveSupport.
3 Jahre Garantie (2 Jahre Standard + 1 zusätzliches Jahr). Besuchen Sie philips.com/auto-warranty, um sich für eine erweiterte Garantie zu registrieren