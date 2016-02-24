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Eingestellt

Philips Fidelio FidelioKopfhörer mit Lightning-Anschluss

M2L/00

3.7

| (3) Bewertungen

Hochauflösender Sound

Dank Lightning-Anschluss und integriertem DAC übertragen die M2L-Kopfhörer den typischen Fidelio Sound in hoher Auflösung direkt auf Ihr iOS-Gerät, ohne Verzerrungen oder Übersprechen. Genießen Sie unglaublich detaillierten Sound überall mit Stil.

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Hochauflösender Sound

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

  • Flach zusammenklappbar

Optimierter Lightning™-Anschluss für iOS-Geräte

Optimierter Lightning™-Anschluss für iOS-Geräte

Der Philips Fidelio M2L ist mit einem Lightning™-Anschluss ausgestattet, der ein rein digitales Signal direkt an die Kopfhörer liefert. Die digitale Signalwiedergabe hilft bei der Reduzierung von Übersprechstörungen und verbessert die Stereotrennung.

Genießen Sie High Resolution Audio auf iOS-Geräten

Genießen Sie High Resolution Audio auf iOS-Geräten

Mit dem Philips Fidelio M2L genießen Sie über den Lightning-Anschluss 24 Bit High Resolution Audio mit 48 kHz von Ihrem iOS-Gerät. Der M2L sorgt für das ultimative Hörerlebnis und offenbart jedes Detail genau so wie vom Künstler vorgesehen.

Integrierter DAC und Verstärker für Musik in hoher Auflösung, egal wo Sie sind

Integrierter DAC und Verstärker für Musik in hoher Auflösung, egal wo Sie sind

Der in den Philips Fidelio M2L integrierte Digital-Analog-Wandler (DAC) bietet Ihnen die Freiheit und Mobilität, Ihre Musik überall und jederzeit in hoher Auflösung zu genießen. So ist kein zusätzliches Zubehör mehr nötig, wenn Sie unterwegs sind.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.7

von 5

3

Bewertungen

3
1

24/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Quality

Great depth of sound and timing. Highly recommended.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Headphones with lightning connector verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Headphones with lightning connector verfasst

07/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Does digital very well

I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Headphones with lightning connector verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Headphones with lightning connector verfasst

12/11/2015

Sverige

Sverige

Bra ljud, men inte överallt...

Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.

Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt verfasst

Diese Bewertung wurde für Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration