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Eingestellt

Mini-Stereoanlage

MCM2050/12

3.6

| (29) Bewertungen

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

Genießen Sie tolle Musik von verschiedenen Quellen. Hören Sie MP3-CDs und Radio, oder geben Sie tragbare Geräte über MP3 Link und USB Direct wieder. Sie können das Philips Micro-Soundsystem MCM2050/12 an der Wand befestigen oder mithilfe eines Tischfußes aufstellen. Es passt in jedes Zuhause.

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Begeistert von Sound

Das passende Sound System für Ihr Zuhause

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe

Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Motorgesteuertes CD-Fach auf der Vorderseite für Stil und Eleganz

Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

20 W RMS Gesamtausgangsleistung

Dieses System hat eine 20 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

29

Bewertungen

26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2050 Mini-Stereoanlage verfasst

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09/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2050 Mini-Stereoanlage verfasst

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09/08/2016

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

prodotto ottimale

Lettore CD dal design attuale con utilizzo semplice. Ottimo suono. Consigliato

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für MCM2050 Sistema musicale micro verfasst

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Diese Bewertung wurde für MCM2050 Sistema musicale micro verfasst

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