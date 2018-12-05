ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produktdetailfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch

Eingestellt

Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung

NC1/00

3.8

| (13) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Erstklassiger Sound ohne Nebengeräusche

Profitieren Sie von der hervorragenden Geräuschreduzierung des Fidelio NC1. Sie erhalten HiFi-Sound ohne Kompromisse, ohne Geräusche von außen. Die Möglichkeit, den Kopfhörer kompakt zusammenzufalten, sowie langanhaltender Tragekomfort machen ihn zum besten Begleiter auf langen Reisen oder beim täglichen Pendeln.

Alle Vorteile anzeigen

Erstklassiger Sound ohne Nebengeräusche

  • High Resolution Audio

  • On-Ear

  • Deluxe-Schaumstoff-Ohrpolster

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio gibt Musik in reinster Form wieder

High Resolution Audio bietet beste Audioleistung und reproduziert Studioaufnahmen originalgetreuer als16 Bit/44,1 kHz-CD-Formate. Diese Kompromisslosigkeit in Sachen Qualität macht High Resolution Audio zum besten Sound-Begleiter für Musikliebhaber. Fidelio Kopfhörer erfüllen die strengen Normen, die für das Hi-Res Audio-Gütesiegel erforderlich sind. Egal ob Sie Ihre Sammlung an hochauflösenden Audioinhalten oder eine traditionellere Musikquelle hören, dank der nahtlos erweiterten hohen Frequenzen der Fidelio Kopfhörerreihe können Sie Ihre Musik mehr genießen.

Hybrid-Technologie für hervorragende Geräuschreduzierung

Hybrid-Technologie für hervorragende Geräuschreduzierung

Der Fidelio NC-1 verwendet eine aktive Feed-Forward- und Feed-Backward-Geräuschunterdrückung. Es sind also 4 Mikrofone außerhalb und innerhalb der Ohrmuscheln integriert, um die Verarbeitung des Klangs zu optimieren. Die Feed-Forward-Geräuschunterdrückung (Mikrofon außerhalb der Ohrmuschel) deckt eine größere Frequenzbandbreite ab, während die Feed-Backward-Mikrofone innerhalb der Ohrmuschel die Geräuschunterdrückung verstärken. Die Kombination gewährleistet eine tiefgehende Geräuschunterdrückung über einen großen Frequenzbereich hinweg – für ein optimales Musikerlebnis in jeder Umgebung.

Optimierte 40-mm-Neodym-Treiber für HiFi-Sound

Optimierte 40-mm-Neodym-Treiber für HiFi-Sound

Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40-mm-Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-612383

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

13

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

05/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing overall quality!

Optimum clear and pure sound, wonderful noise canceling in a noisy office and even in the airplane, very good touch and fits very well on ears. Battery life beyond expectations.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für NC1 Noise-Cancelling Headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für NC1 Noise-Cancelling Headphones verfasst

30/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Superb headphones

Light, very comfortable on-ear headphones. The built-in USB-charged battery lasts for a very long time, and the noise-cancelling is brilliant. They can be used just to cancel noise - you don't have to have them plugged into a sound source, and they can be used to listen to a source even if the battery does run out on you (though the sound quality isn't as good without the noiser cancelling). They fold pretty well, and the carry case is good, but a bit bulky.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für NC1 Noise-Cancelling Headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für NC1 Noise-Cancelling Headphones verfasst

17/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

Search is over

Best travelling headphones available. Best sound, comfort, noise cancelling, carry case, beautifully made and best value.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für NC1 Noise-Cancelling Headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für NC1 Noise-Cancelling Headphones verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration