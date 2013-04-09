Eingestellt
Eine noch gründlichere und sauberere Rasur
Das neue Philips PowerTouch-System bringt Power in Ihren Morgen. Der PowerTouch ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über die bewährte Rasierleistung durch DualPrecision und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.
DualPrecision-Klingen
Bewegliche Scherköpfe
Mit den DualPrecision-Klingen rasieren Sie lange Haare und kurze Bartstoppeln: 1. Schlitze schneiden lange Haare. 2. Löcher schneiden kurze Bartstoppeln.
Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es unter der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.
Dank des effizienten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus können Sie mit einer Ladung mehr Rasuren durchführen. Laden Sie den Akku eine Stunde lang auf, und Sie erhalten bis zu 50 Rasierminuten. Das entspricht etwa 17 Rasuren. Laden Sie ihn 3 Minuten auf, um genug Akkuladung für eine Rasur zu haben.
4.2
von 5
103
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Computerkatze5
09/04/2013
Deutschland
Sehr gute Qualität
Ich habe das Gerät seit den 21 Februar und habe es bis heute nur einmal laden müssen. Er läuft immer noch richtig gut. Die Qualität der Rasur ist auch jetzt noch sehr gut. Ich würde ihn immer wieder kaufen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Alexus
15/03/2012
Deutschland
Hervorragender Rasierer
Dieser Rasierer hat alle meine Wünsche an einen elekt. Rasierer erfüllt. -Passt sich super der Gesichtskontur an. -Die Haare werden wirklich sauber und schnell abrasiert und nicht herausgerissen. -Bei meiner sehr empfindlichen Haut registriere ich so gut wie gar keine Irritationen mehr. -Die Rasur geht genauso schnell und leicht von der Hand wie die Reinigung im Anschluss nice to have
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrischer Trockenrasierer verfasst
Jiffyman56
03/09/2018
United Kingdom
Verifizierter Käufer
This product is great product and has easy and great features.
This product is great it glides easy across your face shaves easy and you get a clean close shave and your ready for you morning. I love it. It's easy to clean up.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 5000 PowerTouch PT870/22 Dry electric shaver verfasst