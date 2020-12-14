Bei dem QC5570/32 handelt es sich um ein innovatives Produkt aus dem Hause Philips. Warum "innovativ"? Ganz einfach, dieser Haarschneider hat eine um 180 Grad drehbare Schereneinheit und dadurch kann man sich selbst gleichmäßig und präzise die Haare schneiden. Nun zu meinen Erfährungen: ***Verpackung: Die Verpackung ist ansprechend und man erkennt sofort, was bei diesem Produkt im Vordergrund steht: Der Kunde, der sich (endlich) selbst die Haare schneiden kann. Hat man die Verpackung geöffnet, dann findet man einen stabilen Kartoneinsatz und den nochmals "eingeschweißten" Haarschneider. ***Inhalt: Haarschneider Ladegerät Aufsatz 0,5 bis 3 mm Aufsatz 3 bis 15 mm Reinigungspinsel Feinmechanikeröl Garantiekarte Bebilderte Anleitung ***Optik und Anwendung: Das Gerät ist unmittelbar nach dem Auspacken einsatzbereit, da der Akku geladen ist. Beim Einschalten fällt sofort auf, dass das Gerät - gegenüber anderen Haarschneidern - im Betrieb sehr viel leiser ist. Teilweise reagiert der Einschaltknopfes etwas träge, d. h. man muss diesen etwas tiefer reindrücken bis der Haarschneider ein- bzw. ausgeschaltet ist. Vorteil ist natürlich, dass beim Transport, z. B. auf Urlaubsreisen das Gerät sich nicht selbstständig anschalten kann. Verbesserungswürdig ist die Farbwahl des schwarzen Einschaltknopfes, da sich kein Kontrast zum schwarzen Gehäuse bildet sowie die relativ dunkle Akkuanzeige, die bei hellerem Tageslicht kaum zu erkennen ist. Der Haarschneider hat ein tropfenförmiges, nierenähnliches Design. Der Soft-Touch-Griff aus Gummi sorgt für optimalen Halt und bietet so eine leichtere ergonomische Handhabung. Dadurch hat die Hand optimalen Halt und es kann ein sehr präziser Schnitt erfolgen. Das Gerät ist sehr leicht, da es ohne Aufsatz nur 172 Gramm wiegt. Die Bedienelemente (Ein-/Ausschalter und Schnittlängeneinstellung) sind alle sehr gut - während der Rasur - mit dem Daumen zu erreichen, so dass die Bedienung mit einer Hand möglich ist. Die auffälligste Eigenschaft dieses Modells ist der um 180 Grad drehbare Scherkopf (90 Grad rechts - 90 Grad links). Damit ist der Do-it-yourself-Schnitt ohne Schwierigkeiten möglich, da man auch am Hinterkopf alle Stellen gut erreichen kann, ohne die Hand verdrehen oder den Haarschneider krampfhaft in der Hand halten zu müssen. Zu den Aufsätzen: An der Unterseite ist ein Schalter angebracht. Dieser lässt sich mit den Fingern gut erreichen. Mit den beiden Aufsätzen können - per Drehrad -Schnittlängen zwischen 0,5 bis 15 mm gewählt werden (Aufsatz 1: Schnittlängen von 3 - 15 mm in 2 mm-Schritten, Aufsatz 2 für extremen Kurzhaarschnitt: Schnittlängen von 0,5 - 3 mm in 0,5 mm-Schritten, Schnittbreite jeweils 41mm). Ohne Aufsatz wird das Haar auf 0,5 mm getrimmt. Durch Abziehen und Aufstecken wechselt man ganz einfach die Kämme. Die Drehmechanismen des Scherkopfes sowie die Schnittlängeneinstellung wirken solide. Aufgrund des neuartigen Drehmechanismus zur Schnittlänge kann es nicht unbeabsichtigt passieren, die Schnittlängen zu verstellen. Das Schnittergebnis ist absolut gründlich und sehr gut. ***Akku: Es erwartet den Kunden ein leistungsstarker Akku mit 60 Schneideminuten bei nur einer Stunde Ladung. Durch eine Leuchtdiode im Griff wird angezeigt, dass der Philips geladen werden muss bzw. dass er voll geladen ist. Blinkt die Akkuanzeige orange, verbleiben etwa noch 10 Minuten. Damit man das Schneiden aber nicht unterbrechen muss, kann man das Gerät einfach per Netzkabel betreiben. Das Netzteil passt sich automatisch Spannungen zwischen 100 und 240 Volt an, so dass man es auch im Urlaub in fernen Ländern anwenden kann. Es handelt sich um einen Nickel-Metallhydrid-Akku (NiMH). Der Vorteil ist hierbei das Fehlen giftigen Cadmiums und eine höhere Energiedichte. ***Reinigung und Pflege: Das Reinigen des Haarschneiders erfolgt mittels mitgeliefertem Pinsel und/oder bequem unter fließendem Wasser. Die Scherblätter sollten etwas alle 3 Monate mit etwas Feinmechanikeröl gepflegt werden (eine kleine Flasche ist im Lieferumfang enthalten). ***Vor- und Nachteile im Überblick: Vorteile: Sehr leichtes Gewicht, ohne Aufsatz nur 172 Gramm Liegt durch den gummierten Griff sicher in der Hand Drehbarer Scherkopf um 180 Grad Sehr leise im Betrieb Abwaschbar, dadurch sehr hygienisch Die Ladezeit der NiMh-Akkus beträgt nur eine Stunde Registriert man das Gerät auf der Philips-Seite erhält man ein Jahr Garantie-Verlängerung Nachteile: Keine Tasche im Lieferumfang enthalten und da die Verpackung offen gestaltet ist, kann man diese auch nicht als Aufbewahrungsbox verwenden Es gibt nur eine textlose Anleitung mit Piktogrammen sowie ein Faltblatt mit Warnhinweisen. Die Anwendung des Gerätes ist zwar eigentlich selbsterklärend, aber für nicht so technisch- verisierte wäre diese sicherlich hilfreich Der Akku ist "nur" ein NiMH-Akku ist. Hier würde ich mir einen LI-Ionen-Energiespeicher wünschen. ***Noch schnell ein paar Tipps: Zum Schluss ein paar wichtige Tipps für Neulinge, damit der erste Haarschnitt auch mit Sicherheit gelingt: Haare im trockenen Zustand schneiden. Immer mit der längsten Schnittlänge beginnen und diese dann schrittweise reduzieren, bis man die gewünschte Haarlänge erreicht. Bitte unbedingt beachten, dass der Kamm immer auf dem Kopf aufliegt. ***Fazit: Qualität aus dem Hause Philips. Der Philips-Haarschneider ist ein solides und innovatives Gerät, welches alleiniges Haareschneiden ermöglicht. Von der Lautstärke über die kompakte Bauform bis zum Rasurergebnis bin ich vollkommen zufrieden. Ganz großer Clou: Der drehbare Scherkopf: Sicher, schnell und gründlich.