Eingestellt
Haare selbst schneiden – sogar an schwer erreichbaren Stellen
Der einzigartige, um 180° drehbare Scherkopf dieses Philips Haarschneiders macht es leicht, sogar die schwierigsten Stellen zu erreichen. So können Sie sich selbst jederzeit gleichmäßig und präzise die Haare schneiden.
Edelstahlklingen
13 einstellbare Schnittlängen
60 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Präzisionskamm für Kurzhaarschnitt
Der drehbare Kopf gibt Ihnen vollständige Kontrolle über den Winkel des Haarschneiders. So können Sie den Kopf neigen, um selbst die schwierigsten Stellen bequem zu erreichen.
Drehen Sie das integrierte Zoom-Wheel unter dem Kopf des Haarschneiders, um die gewünschte Schnittlängen auszuwählen und einzustellen. Zwei Kämme bieten Längeneinstellungen von 1 mm bis 15 mm, mit genau 2 mm Abstand zwischen jeder Länge. Verwenden Sie den speziellen Präzisionskamm für einen kurzen Bürstenschnitt, oder verwenden Sie den Haarschneider ohne Kamm, um auf 0,5 mm zu trimmen.
Zusätzliche Präzision für besonders kurze Haarschnitte dank eines speziellen Kamms (Schnittlängen von 0,5 mm bis 3 mm, mit Abstufungen von 0,5 mm).
4.4
von 5
150
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
ÖsiToni
14/12/2020
Deutschland
die genialste Haarschneidemaschine, die es gibt
durch den um 360 Grad drehbaren Scherkopf an allen Stellen des Kopfes und des Gesichts (Bartstutzen und konturieren) einfach zu handhaben.
Vorteile
genial einfache Handhabung für Zuhause, bin begeistert
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/15 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-14
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/15 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
Datum der Benutzung 2018-12-14
Friseur2019
20/02/2019
Deutschland
Für mich der beste Haarschneider
Dieser Haarschneider ist ein funktionierendes, praktisches, sicheres und ergonomisches Gerät. Obendrein noch richtig preiswert weil sehr langlebig. Sehr schade und unverständlich, dass Philips ihn nicht mehr anbietet. Leider ist noch nicht einmal der Kammaufsatz für Schnittlängen 3-15mm ist als Ersatzteil verfügbar. Allein schon aus hygenisches Gründen wird ein Kammaufsatz gelegentlich erneuert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/32 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
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Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/32 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
Pietze
10/08/2014
Deutschland
Top Qualität für Haarschneidegerät
Super Haarschneidegerät welches alle meine Erwartungen erfüllt. Und zum Preis von ca. 60 EUR unschlagbar. Top Qualität.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Headgroom QC5570/32 Do-it-yourself Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Euromonitor International, Einzelhandelsumsatz in Stückzahlen, elektrische Pflegeprodukte bestehend aus einer Kombination der Kategorien Körperrasierer, elektrische Gesichtsreiniger und Haarpflegegeräte, Daten für 2025.