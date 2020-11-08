Ich nutze den Rasierer S9161 gerne und fast ausschließlich mit dem Bartstyler RQ111. Das Gerät ist leise und der Akku funktioniert zuverlässig. Bewusst habe ich mich für ein EU-Markenprodukt entschieden, da ich das Gerät fast täglich in die Hand nehme. Gerne bin ich bereit dafür auch ein paar Euro mehr auszugeben, wenn ich weiß, dass bei der Produktion keine Kinderhände mitarbeiten müssen oder Gebäude über den Köpfen der Arbeiter zusammenbrechen. Nun ist mein Rasierer S9161 gerade etwas älter, als zwei Jahre. Nachdem nun bei meinem Kammaufsatz auch die seitliche Halterung gebrochen ist, ist das gesamte Gerät für mich nicht mehr brauchbar. Auf der Suche nach einem entsprechenden Ersatzteil habe ich eine Vielzahl von Kammaufsätzen für kleine Eurobeträge gefunden, leider nicht für den RQ111. Ich finde es sehr schade, dass die Verwendbarkeit eines Gerätes für annähernd 200 Euro an der Verfügbarkeit eines "Pfennigartikels" scheitert - und dies, nachdem die Garantiezeit gerade mal sechs Monate abgelaufen ist. Ich wäre bereit einen neuen Bartstyler zu kaufen, jedoch nicht mit derselben Schwachstelle. Benutzerfreundlichkeit und Design bekommen von mir deshalb nur zwei Sterne. Eine Kaufempfehlung kann ich deshalb leider nur sehr bedingt aussprechen, musste mich bei der Bewertung jedoch zwischen Ja und Nein entscheiden.