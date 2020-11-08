ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Verpackungsfoto
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

SmartClickBartstyler-Zubehör

RQ111/50

2.1

| (197) Bewertungen

Zeigen Sie Ihren Stil

Der aufsetzbare Bart-Styler ergänzt Ihren Philips SensoTouch oder arcitec Rasierer, damit Sie Ihren eigenen Look kreieren können.

Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
Shaver series 5000

Shaver series 5000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5465/18

Shaver S9000 Prestige

Shaver S9000 Prestige
Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer

SP9882/36R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer

S5420/06R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer

S9531/26R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer

S9711/31R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer

S9711/32R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Generalüberholter elektrischer Nass-/Trockenrasierer

S9711/41R1

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

S9974/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

S9974/63

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten

Zeigen Sie Ihren Stil

  • SmartClick-Zubehör

  • 5 Längeneinstellungen

Kammaufsatz für Bart und Schnurrbart mit 5 Längeneinstellungen

Kammaufsatz für Bart und Schnurrbart mit 5 Längeneinstellungen

Der Kammaufsatz für Bart und Schnurrbart ermöglicht es Ihnen, einen perfekten Bart von bis zu 5 mm zu pflegen.

Aufsetzen und Abnehmen ganz einfach

Aufsetzen und Abnehmen ganz einfach

Verwandeln Sie Ihren Rasierer in einen Trimmer in 2 einfachen Schritten. 1. Nehmen Sie den Scherkopf vom Rasierer ab. 2. Setzen Sie den Bart Styler auf.

Präzisionstrimmer für die kleinen Details Ihres Stils

Präzisionstrimmer für die kleinen Details Ihres Stils

Nehmen Sie den Aufsatz ab, um den Präzisionstrimmer mit einer Drei-Tage-Bart-Längeneinstellung von 0,5 mm zu verwenden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.1

von 5

197

Bewertungen

08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!

ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör verfasst

Datum der Benutzung 2018-11-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör verfasst

Datum der Benutzung 2018-11-08

22/03/2018

Deutschland

Deutschland

Plastikaufsatz defekt

Leider ist auch bei mir durch den andauernden Gebrauch eine Führungsschiene aufgrund von Verschleiß abgebrochen, ein verkleben hat hierbei nicht geholfen. Es steht in keinem Verhältnis hier den kompletten Aufsatz neu zu kaufen! Gibt es denn keine Möglichkeit nur diesen Aufsatz zu erhalten?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör verfasst

09/05/2017

Deutschland

Deutschland

Voll zufrieden, nur zu empfehlen.

Ich nutze den Styler nun seit 4 Jahren (ca. 2x pro Woche). Bisher gab es keinerlei Probleme,alles funktioniert einwandfrei. Solange man den Aufsatz regelmäßig reinigt und die Klingen ab und an schärft, läuft er wie am 1. Tag. Leider ist er mir nun einmal runtergefallen, aber auf 4 Jahre gerechnet, denke ich ist eine Nachbestellung mehr als zumutbar. :)) Ich hoffe auf weitere 4 Jahre, sollte das Akku vom Hauptgerät mitspielen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration