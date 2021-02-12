Eingestellt
Reine, weiche und strahlende Haut
Philips VisaPure Essential bietet eine neue Gesichtsreinigungstechnologie, die die tägliche Pflege ganz einfach auf ein neues Level hebt. Der sanfte Weg zu reiner, weicher und strahlender Haut.
DualMotion-Technologie
Pflege
1 Bürstenkopf zur Gesichtsreinigung
1 Intensitätsstufe
Philips VisaPure Essential bietet eine neue Technologie, die die tägliche Reinigung ohne Mehraufwand auf eine neue Ebene hebt. Der sanfte Weg für saubere, weiche und strahlende Haut.
Die Bürste rotiert und vibriert. Die senkrechte, pulsierende Bewegung bricht sanft äußerliche Verunreinigungen auf – inklusive Schmutz, abgestorbener Hautschüppchen und Make-up-Rückstände. Die rotierende Bewegung entfernt Verunreinigungen und hinterlässt die Haut tiefenrein. Die koordinierten Bewegungen der Borsten bieten Ihnen ein gründliches und angenehmes Reinigungserlebnis.
Das Gesicht kann in verschiedene Zonen eingeteilt werden. Der intelligente Hautzonen-Timer informiert Sie durch eine kurze Pause darüber, wann Sie zur nächsten Zone wechseln müssen. Das Gerät stoppt nach einem vollständigen Programm für das ganze Gesicht den Betrieb automatisch. Das Reinigungsprogramm dauert 1 Minute.
Auszeichnungen
4.5
von 5
1879
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
BettyBetty76
12/02/2021
Deutschland
Super Reinigungsbürste
Die Bürste reinigt gut und massiert dabei angenehm das Gesicht .
Vorteile
Sehr angenehm und reinigt sehr gut
Nachteile
Die Bürstenaufsätze gibt es nur noch selten und wenn sind sie überteuert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Kati82
11/09/2020
Deutschland
Bürste super! Leider keine Ersatzbürstenköpfe mehr
Mit der Bürste ich sehr zufriedern. Ich habe sie im März 2019 zum Geburtstag bekommen und nutze sie seither täglich. Auch der Akku macht immer noch was er soll, er hält. Leider bekommt man seit ca. drei Monaten überhaupt keine Ersatzbürsten mehr. Außer man ist bereit diese zu überteuerten Preisen aus dem Ausland liefern zu lassen. Eine Anfrage beim Philips Kundendienst hat auch keine Abhilfe gebracht. In dem genannten Online-Partner-Shop gab es leider auch keine Ersatzbürsten mehr. Sehr, sehr schade das man hier scheinbar die Produktion eingestellt hat und die Bürsten noch bei diversen Anbietern kaufen kann ohne eine Aussicht auf erschwinglich zu kaufende Ersatzteile hat.
Vorteile
Haut die sich nach der Reinigung sauber anfühlt und deutlich weniger Unreinheiten
Nachteile
Man bekommt keine oder nur schwer Ersatzbürsten (nur noch zu überteuerten Preisen)
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-11
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst
Datum der Benutzung 2019-09-11
Eva_
21/05/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Perfect clean for a minute
Face cleaning has never been easier. My skin is fresh and feels great.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/36 Gesichtsreinigungsbürste Limitierte Edition verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/36 Gesichtsreinigungsbürste Limitierte Edition verfasst
Datum der Benutzung 2019-04-21
10 Mal effektiver als die Reinigung von Hand, aber genauso sanft. Verglichen mit der Make-up-Entfernung von Hand.