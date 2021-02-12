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Eingestellt

VisaPure EssentialGesichtsreinigungsbürste

SC5265/12

4.5

| (1879) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Reine, weiche und strahlende Haut

Philips VisaPure Essential bietet eine neue Gesichtsreinigungstechnologie, die die tägliche Pflege ganz einfach auf ein neues Level hebt. Der sanfte Weg zu reiner, weicher und strahlender Haut.

Alle Vorteile anzeigen

10x effektivere Reinigung*

Reine, weiche und strahlende Haut

  • DualMotion-Technologie

  • Pflege

  • 1 Bürstenkopf zur Gesichtsreinigung

  • 1 Intensitätsstufe

10x effektivere Reinigung für saubere und weiche Haut

10x effektivere Reinigung für saubere und weiche Haut

Philips VisaPure Essential bietet eine neue Technologie, die die tägliche Reinigung ohne Mehraufwand auf eine neue Ebene hebt. Der sanfte Weg für saubere, weiche und strahlende Haut.

Einzigartige Kombination aus Vibration und Rotation

Einzigartige Kombination aus Vibration und Rotation

Die Bürste rotiert und vibriert. Die senkrechte, pulsierende Bewegung bricht sanft äußerliche Verunreinigungen auf – inklusive Schmutz, abgestorbener Hautschüppchen und Make-up-Rückstände. Die rotierende Bewegung entfernt Verunreinigungen und hinterlässt die Haut tiefenrein. Die koordinierten Bewegungen der Borsten bieten Ihnen ein gründliches und angenehmes Reinigungserlebnis.

1-Minuten-Programm (Timer) für das ganze Gesicht

1-Minuten-Programm (Timer) für das ganze Gesicht

Das Gesicht kann in verschiedene Zonen eingeteilt werden. Der intelligente Hautzonen-Timer informiert Sie durch eine kurze Pause darüber, wann Sie zur nächsten Zone wechseln müssen. Das Gerät stoppt nach einem vollständigen Programm für das ganze Gesicht den Betrieb automatisch. Das Reinigungsprogramm dauert 1 Minute.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.5

von 5

1879

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

12/02/2021

Deutschland

Deutschland

Super Reinigungsbürste

Die Bürste reinigt gut und massiert dabei angenehm das Gesicht .

Vorteile

Sehr angenehm und reinigt sehr gut

Nachteile

Die Bürstenaufsätze gibt es nur noch selten und wenn sind sie überteuert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential BSC200/01 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

11/09/2020

Deutschland

Deutschland

Bürste super! Leider keine Ersatzbürstenköpfe mehr

Mit der Bürste ich sehr zufriedern. Ich habe sie im März 2019 zum Geburtstag bekommen und nutze sie seither täglich. Auch der Akku macht immer noch was er soll, er hält. Leider bekommt man seit ca. drei Monaten überhaupt keine Ersatzbürsten mehr. Außer man ist bereit diese zu überteuerten Preisen aus dem Ausland liefern zu lassen. Eine Anfrage beim Philips Kundendienst hat auch keine Abhilfe gebracht. In dem genannten Online-Partner-Shop gab es leider auch keine Ersatzbürsten mehr. Sehr, sehr schade das man hier scheinbar die Produktion eingestellt hat und die Bürsten noch bei diversen Anbietern kaufen kann ohne eine Aussicht auf erschwinglich zu kaufende Ersatzteile hat.

Vorteile

Haut die sich nach der Reinigung sauber anfühlt und deutlich weniger Unreinheiten

Nachteile

Man bekommt keine oder nur schwer Ersatzbürsten (nur noch zu überteuerten Preisen)

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-11

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/12 Gesichtsreinigungsbürste verfasst

Datum der Benutzung 2019-09-11

21/05/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Perfect clean for a minute

Face cleaning has never been easier. My skin is fresh and feels great.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/36 Gesichtsreinigungsbürste Limitierte Edition verfasst

Datum der Benutzung 2019-04-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VisaPure Essential SC5265/36 Gesichtsreinigungsbürste Limitierte Edition verfasst

Datum der Benutzung 2019-04-21

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Haftungsausschlüsse

  1. 10 Mal effektiver als die Reinigung von Hand, aber genauso sanft. Verglichen mit der Make-up-Entfernung von Hand.