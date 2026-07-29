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Passt sich bequem der natürlichen Gesichtsform des Babys an
Die weichen und flexiblen Philips Avent Soothies mit dem herzförmigen Saugerschild stören nicht die Nase deines Babys. Der symmetrische Soothie mit einteiligem, strapazierfähigem Design aus medizinischem Silikon wird mit einem wiederverwendbaren Etui aus 90 % pflanzenbasierten Materialien geliefert.*
Einteiliger Schnuller aus Silikon
BPA-frei
Doppelpack
0 bis 6 Monate
Das spezielle, herzförmige Schild ist so konzipiert, dass es sich an die natürlichen Gesichtsformen deines Babys anpasst. Für maximalen Komfort, ohne an die Nase zu stoßen.
Das robuste einteilige Design besteht vollständig aus flexiblem, für medizinische Zwecke geeignetem Silikon. Unser Expertenteam hat es speziell für Neugeborene von 0 bis 6 Monaten entwickelt.
Der Soothie verfügt über einen symmetrischen, runden Sauger, der so konzipiert ist, dass er anatomisch in den Mund des Babys passt und den Druck zwischen Zunge und Mund reduziert. Der Philips Avent Soothie wurde von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.1
von 5
335
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Orang97
29/07/2026
Deutschland
Perfekter Schnuller
Ein super Schnuller alle meine 3 Kinder haben ihn von Anfang an angenommen auch schön finde ich das er komplett aus Silikon ist das erleichtert das reinigen und verursacht weniger Hautreizungen die größe ist perfekt:) wobei ich sagen muss das mein Kind ihn mit 2 Jahren immer noch sehr liebt ❤️klare Kauf Empfehlung wir haben immer ein Ersatz hier perfekt auch für autistische Kinder wie mein Sohn
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/27 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2024-08-04
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/27 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2024-08-04
VVHH
30/04/2024
Deutschland
Problemlos für Kinder die voll gestillt werden
Meine Tochter ist 5 Wochen alt und wird voll gestillt und ich habe die letzten drei Wochen damit verbracht Schnuller zu finden mit denen sie sich beruhigen kann ohne eine saugverwirrung zu bekommen, und der Soothie von Avent ist der einzige mit dem es geklappt hat! Sie nimmt ihn super gerne in den Mund und saugt daran, und er passt auch wunderbar! Er ist zudem so gut wie vollständig geruchlos und lässt sich mit der Box auch noch super schnell sterilisieren mit der Mikrowelle. Ich bin so erleichtert und kann ihn nur absolut jedem weiterempfehlen!
Vorteile
Keine Saugverwirrung, schnell reinigen, passt gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2024-03-30
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2024-03-30
Syntasia
22/09/2023
Deutschland
Super Schnulli
Unsere Tochter die voll gestillt wird, hat keinen anderen Schnulli akzeptiert. Dieser Schnulli wurde aber akzeptiert und es kam auch zu keinerlei Saugirritationen. Auch die weiche Form gefällt uns, wenn sie mal mit dem Schnulli bei uns auf dem Bauch liegt, gibt es keine Abdrücke. 👌
Vorteile
Weiche Form und die symmetrische Saugerform!
Nachteile
Das es nur blau und pink gibt. Etwas "geschlechtsneutralere" Farben wären toll wie gelb oder grün.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2022-08-22
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Soothie SCF099/22 Schnuller verfasst
Datum der Benutzung 2022-08-22
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Massenbilanzansatz.
Alle unsere Soothies haben dieselbe Saugerform und dasselbe einteilige Design und sind mit einer Vielzahl von Saugerformen ausgestattet, auch die in Krankenhäusern in den USA eingesetzten.
Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.