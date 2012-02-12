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Philips AventAvent Set zum Füttern unterwegs 6m+

SCF724/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Praktisch für Mahlzeiten unterwegs

Das Philips Avent Set zum Füttern für unterwegs verfügt über einen großen unterteilten Teller, zwei kleine abnehmbare Becher, einen integrierten Fütterlöffel sowie über eine Saugmatte gegen Kleckern. Somit ist es für jede Mutter der perfekte Begleiter für unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Für Mahlzeiten unterwegs optimiert

Praktisch für Mahlzeiten unterwegs

  • Reiseset

Set zum Füttern für unterwegs

Das Philips Avent Set zum Füttern für unterwegs verfügt über einen großen unterteilten Teller mit Deckel, zwei kleinen abnehmbaren einzelnen Bechern mit Deckeln, die sich perfekt für Snacks und kleinere Portionen eignen.

Sicherheitsdeckel für weniger Kleckern und hygienische Behälter

Sicherheitsdeckel für weniger Kleckern und hygienische Behälter

Mit integriertem Fütterlöffel und Saugmatte

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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12/02/2012

France

France

parfait pour le transport.

Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+ verfasst

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  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 