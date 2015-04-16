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Eingestellt

Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB6250/00

3.6

| (19) Bewertungen

Kabelloser, klarer Sound

Dank seines stylischen schlanken, tragbaren und zusammenklappbaren Designs sowie einer Bluetooth-Funktion ist der Philips SHB6250 der ultimative Kopfhörer für unterwegs. Genießen Sie einen ausgesprochen kräftigen Bass und verbesserte Klarheit – jederzeit und ohne Kabelsalat.

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Sparen Sie bei den Kabeln, nicht bei der Qualität

Kabelloser, klarer Sound

  • 40 mm Treiber/geschlossen

  • On-Ear

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und klaren Sound

40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und klaren Sound

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für perfekten Sitz

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel für perfekten Sitz

Ihre Kopfhörer sind ergonomisch so entwickelt, dass sie dank verstellbarer Ohrmuscheln und des Kopfbügels perfekt sitzen – für mehr Komfort und Sicherheit unterwegs.

Bluetooth-Technologie für kabellose Freiheit und Komfort

Bluetooth-Technologie für kabellose Freiheit und Komfort

Koppeln Sie Ihre Kopfhörer mit jedem Bluetooth-Gerät für kristallklaren Musikgenuss – ganz ohne Kabel. Auch wenn die Batterien leer sind, muss Ihr Musikgenuss nicht enden. Schließen Sie einfach das Kabel an, und die Musik spielt weiter.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.6

von 5

19

Bewertungen

16/04/2015

Deutschland

Deutschland

Perfekte Leistung

Die Kopfhörer sind der Wahnsinn! Das Verbinden mit Bluetooth und Handy ( Ich habe es mit dem I Phone 5s gekoopelt ) geht binnen Sekunden und dann kann das Sound vergnügen auch schon los gehen :) Kein lästiges Kabel mehr, was stört und der Klang ist bombastisch! Die Bässe kommen sehr gut raus und der Tragekomfort ist sehr bequem, kein verrutschen und da man es noch individuell einstellen kann, perfekt. Auch die Ohrmuscheln selber sind perfekt geschützt und sitzen optional. Ich bin absolut begeistert und zudem kann man noch Anrufe annehmen , was will man mehr? Ich kann es nur empfehlen, denn enttäuscht werdet Ihr sicher nicht sein. Der Klang ist perfekt, die Lautstärke stimmt, die Bässe sind perfekt und man hat keinen Kabelsalat. Egal ob bei Fitness, unterwegs oder zu Hause, damit liegt man einfach bomben richtig :)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB6250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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29/10/2020

Suomi

Suomi

Hinta/laatu kohdallaan

Helppo käytöönotto ja toimii loistavasti. Ei moitteita. Kuulokkeet ovat kaikilla lapsilla käytössä.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB6250 Langattomat Bluetooth®-kuulokkeet verfasst

Datum der Benutzung 2020-04-29

20/04/2020

España

España

Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora

Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.

Diese Bewertung wurde für SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth® verfasst

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Haftungsausschlüsse

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