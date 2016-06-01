Eingestellt
Hochauflösender Sound
Der Philips SHB7250 mit Bluetooth-Verbindung spart an Kabeln, aber nicht an Klangqualität. Er liefert tiefe Bässe und höchste Klarheit. Wechseln Sie ganz einfach zwischen Musik und Anrufen, und genießen Sie dank der gepolsterten Ohrmuscheln Komfort unterwegs.
40 mm Treiber/geschlossen
Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Ihre Kopfhörer sind ergonomisch so entwickelt, dass sie dank verstellbarer Ohrmuscheln und des Kopfbügels perfekt sitzen – für mehr Komfort und Sicherheit unterwegs.
Das clevere Design sorgt für ein optimales Hörerlebnis unterwegs. Ihre Bluetooth-Kopfhörer können für einfaches Transportieren und Aufbewahren problemlos gefaltet werden. Sorgfältig ausgewählte Komponenten, darunter Scharniere, welche die leichte Beweglichkeit der Einzelteile ermöglichen, machen diese Kopfhörer zum perfekten Reisebegleiter.
4.2
von 5
33
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
deathmatch
01/06/2016
Deutschland
Absulut genialer Begleiter
Egal ob man am Pc oder am Smartphone Musik genießen will. Sauberer klarer Klang, satte Bässe dank zuschaltbarem Bassfilter. Perfekte Steuerung des Smartphones dank S-Voice. Ein Knopfdruck und sprechen Sie über das eingebaute Microphone mit Ihrem Telefon. Ein kleines Manko gibt es nur am Kopfbügel, da man manchmal das Gefühl hat der Kopfhörer wackelt, ansonsten guter Tragecomfort auch bei längerem Genuss. Ein must have für jeden der auf Qualität und Perfektion steht.
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Avi1980
10/01/2016
Deutschland
sehr ausgewogener Kopfhörer
Verarbeitung ist sehr gut. Bluetooth funktioniert sowohl mit Android als auch mit IOS einwandfei. Soundqualität ist leicht bassbetont. Höhe und Mittel könnte noch ein bisschen mehr sein. Allgemiene ist der Kopfhörer ein gelungenes Produkt.
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Jerry54
06/01/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ein Kopfhörer, der rundum überzeugt
Verbindung klappt problemlos, auch mit Hilfe eines Transmitters an der Stereoanlage. Der Klang ist überraschend angenehm und ausgewogen. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
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Ergebnisse können variieren
Bei Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer-Kabels