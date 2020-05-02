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Eingestellt

Kabelloser Digital-Kopfhörer

SHD8600/10

3.3

| (28) Bewertungen

Kabellose Musik

Genießen Sie Musik und Fernsehen mit diesem Kopfhörer im ganzen Haus. Die digitale Übertragung gewährleistet fehlerfreien Empfang und eine gute Soundwiedergabe. Die drehbaren Ohrmuscheln und der selbstregulierende Bügel bieten besonderen Tragekomfort.

Alle Vorteile anzeigen

Leichter Kopfhörer

Kabellose Musik

Kristallklare (2,4 GHz) Digitalübertragung

Die Digitalübertragung mit 2,4 GHz verhindert, dass die zwischen der Sendeeinheit und den Kopfhörern gesendeten Daten komprimiert werden oder verloren gehen. Am Ende der Übertragung werden die digitalen Signale in analoge Signale umgewandelt, was letztendlich zu einer erstklassigen Klangqualität mit einer weichen Akustik und minimalem Datenverlust führt.

Akustisch abgestimmte Lautsprecher für eine herausragende Klangqualität

Akustisch abgestimmte Lautsprecher erzeugen reinen, ausgewogenen Klang mit herrlicher Klarheit und Präzision in hohen Tönen und tiefen Bässen.

Selbstregulierender innerer Bügel garantiert bequemen Sitz

Der innere Bügel dieser Philips Kopfhörer sorgt für perfekten Sitz. Die Mechanik stellt sich automatisch auf höchsten Komfort ein.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

28

Bewertungen

02/05/2020

Deutschland

Deutschland

Top Kopfhörer super Klang

Der Kopfhörer hat einen bequemen Sitz eine sehr guten Klang und eine gute Reichweite. Preis-Leistung stimmt

Vorteile

Klang, Reichweite, Preis

Nachteile

Kunstleder am Bügel und Ohrmuschel löst sich ab

Diese Bewertung wurde für SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2018-05-02

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Datum der Benutzung 2018-05-02

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Klasse Kopfhöhrer zum TV schauen.

Leichter tausch der Accus. Lade meine Accus in einer Ditital Ladestation, so kann ich unbegrenzt Filme schauen. Die eigene Ladestadion ist wirklich nicht der Hit. Aber der Sound ist wirklich top. Ich habe mir weiche Frottyüberzüge für die Ohrmuschel gehollt Das tragen ist jetzt richtig angenehm.

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Diese Bewertung wurde für SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst

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23/11/2015

Deutschland

Deutschland

Nur eine Sache fehlt

Ich bin sehr zufrieden und kann jetzt endlich ohne Kabel und andere zu stören, laut Musik hören und sogar mich frei bewegen! Könnte man sie auch draußen benutzen, dann wäre das Teil echt perfekt für mich.

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Diese Bewertung wurde für SHD8600 Kabelloser Digital-Kopfhörer verfasst

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