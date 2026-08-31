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Kopfhörer
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Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon
Eingestellt
SHM5178BK/00
Klare Gespräche, leichtes Design.
Philips SHM5178BK sind leichte, kabellose Kopfhörer, die sehr komfortabel zu tragen sind.
Klare Gesprächsqualität
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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