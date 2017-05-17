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Eingestellt

Kabelgebundene Audio-Kopfhörer

SHP2000/10

4.3

| (23) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Extrem komfortabel und komplett anpassbar

Extra große, leichte Kopfhörer mit komplett anpassbarem Bügel und Ohrmuscheln für hervorragenden Sitz und komfortables Musikhören

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Für Musik, PC und Fernseher

Extrem komfortabel und komplett anpassbar

  • 40 mm Treiber/offen

  • Over-Ear

Extra große Ohrmuscheln für optimale Geräuschisolation

Weiche Ohrpolster für komfortables langes Musikhören

Das 2 m lange Kabel ermöglicht den Transport des Geräts

Die ideale Länge des Kabels erhöht Ihre Bewegungsfreiheit, da es den Transport des Wiedergabegeräts ermöglicht.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

23

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

1

17/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Perfect

My favourite headphones are Philips SPH 2000 and SPH 2500. First one is coloured black and have 2m cable. Second have 6m cable with volume regulation. SPH 2500 is coloured silver. Otherwise they are the same. Both have amazing frequency response when it is critical: Highs and Lows. That is the reason why even bad audio source can sound great trough this headphones. Wearing on head is pleasant and without fatique. And special advantage is very affordable price.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Stereo Headphones verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Stereo Headphones verfasst

30/03/2017

België

België

Excellent rapport qualité prix

Simple et solide, cable long très pratique, Excellent son et très comfortable

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Casques audio filaires verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Casques audio filaires verfasst

08/03/2022

France

France

le casque que je possede depuis pas mal d'années

pour un casque que je possède depuis pas mal d'années (4) déjà notamment pour une utilisation de type arrangement/mixage audio je dois, ma foi, avouer que cette camelote su tenir le coup jusqu'au jour d'aujourd'hui ! je ne regrette aucunement mon investissement d'un montant équivaut à 25€ je peux vous garantir son efficacité dans le registre de ses capacités citées ! bien à vous -Pierre

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Stereo Headphones verfasst

Diese Bewertung wurde für SHP2000 Stereo Headphones verfasst

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  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration