ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle
  • Aufnahme eines einzelnen Produkts
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Produkt-Lifestyle

Eingestellt

Over-Ear-Kopfhörer

SHP9600/00

5

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Ein leistungsstarker Auftritt

Sie suchen nach der perfekten Mischung aus Leistung, Komfort und Qualität? Diese Over-Ear-Kopfhörer mit offener Rückseite wurden entwickelt, um Ihr Zuhause zum Leben zu erwecken. Sie erhalten großartigen Sound, ein hochwertiges Design und vergoldete Kabelverbindungen.

Alle Vorteile anzeigen

Ein leistungsstarker Auftritt

  • 50-mm-Neodym-Treiber

  • Offenes Design

  • 3 m abnehmbares Kabel

Offenes Design. Raumfüllender Klang

Offenes Design. Raumfüllender Klang

Spüren Sie die Musik. Perfekt abgestimmte 50-mm-Treiber sorgen für einen klaren Bass, einen ausgewogenen Mittelbereich und makellose Höhen. Die Treiber sind so konzipiert, dass sie sich der natürlichen Geometrie des Ohrs anpassen und keine Details verloren gehen.

Hervorragender Komfort und Langlebigkeit

Hervorragender Komfort und Langlebigkeit

Der Bügel ist mit langlebigem Stahl verstärkt, der genau die richtige Spannung für einen sicheren Sitz hinzufügt. Das zweilagige Kopfbügelpolster sorgt für echten Tragekomfort und die atmungsaktiven Ohrpolster eignen sich perfekt für langen Hörgenuss.

Stellen Sie eine Verbindung zu jeder beliebigen Quelle her. Vom Telefon bis zum Kopfhörerverstärker.

Stellen Sie eine Verbindung zu jeder beliebigen Quelle her. Vom Telefon bis zum Kopfhörerverstärker.

Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsalben – auf Ihrem Smart-Gerät, Ihrer Anlage zu Hause, Ihrem Fernseher oder Ihrem Laptop. Das im Lieferumfang enthaltene Kabel verfügt über einen vergoldeten Klinkenadapter (6,3 auf 3,5 mm), sodass für die beste Verbindung bei der Wiedergabe auf audiophilen Geräten gesorgt wird.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

04/04/2024

Italia

Italia

spettacolari x il prezzo

posseggo cuffie di marche + blasonate che costano anche il triplo, e non hanno i dettagli di queste: molto comode, bassi presenti e alti squillanti, ma soprattutto soundstage e imaging eccllenti +++ unico neo che quando si muovono fanno un rumore plastico....

Vorteile

soundstage eccellente, dettagli meravigliosi

Nachteile

rumore plasticoso qunado si muovono

Diese Bewertung wurde für SHP9600 Cuffie over ear verfasst

Datum der Benutzung 2023-04-04

Diese Bewertung wurde für SHP9600 Cuffie over ear verfasst

Datum der Benutzung 2023-04-04

12/06/2023

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Koptelefoon die niet je oren afkneld.

Koptelefoon zit heerlijk over je oren, geen klemmend gevoel, mooi geluid, ik hoor dingen die ik nog nooir gehoord heb, kortom een echte aanrader.

Vorteile

Geen klemmend gevoel op je oren, mooi geluid

Nachteile

Geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP9600 Over-ear-koptelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-12

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHP9600 Over-ear-koptelefoon verfasst

Datum der Benutzung 2022-05-12

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration
Haftungsausschlüsse

  1. Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.