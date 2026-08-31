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SHQ1250TBK/00
Auf geht's!
Die ultraleichten SHQ1250 sind der perfekte Workout-Partner fürs Fitnessstudio sowie für Ihre Laufrunde. Die robusten Kopfhörer sorgen für starken Bass und verbesserten Tragekomfort.
13,6-mm-Treiber/halb geschlossen
Ohrbügel
Die leistungsstarken 13,6-mm-Treiber liefern packende Musik mit tiefem und dynamischem Bass, mit denen Sie immer motiviert und in Bewegung bleiben. Die Lautsprecher in Premiumqualität sorgen für ein mitreißendes Klangerlebnis – damit Sie nie die Lust verlieren, egal bei welchem Workout.
Diese ActionFit Kopfhörer unterdrücken Umgebungsgeräusche nicht. So sind Sie sich Ihrer Umgebung stets bewusst und bleiben sicher, insbesondere beim Sport im Freien. Die offene Akustik-Plattform sorgt für hochwertigen Sound, wobei Sie dennoch wahrnehmen können, was um Sie herum geschieht.
Der Ohrbügel sorgt für Stabilität und einen bequemen Sitz.
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