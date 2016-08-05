ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Verpackungsfoto
  • Hauptbild
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Foto des Produkts in Gebrauch
  • Verpackungsfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer

SHQ3400CL/00

1.5

| (2) Bewertungen

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU

Mit den Philips Actionfit NoLimits-Kopfhörern bleiben Sie im richtigen Moment konzentriert und motiviert. Mit ihren anpassbaren Ohrbügeln und ihrem leichten, schweißbeständigen Design können Sie großartig klingende Kopfhörer genießen, die Sie genauso mitnehmen wie Ihr Training.

Alle Vorteile anzeigen

Anpassbare Ohrbügel-Sportkopfhörer

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU

  • Optimal für den Innenbereich

  • Schweiß- und wasserfest

  • InEar-Ohrbügel

Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen angenehmen Sitz

Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen bequemen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnesstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.

Konzentriert trainieren mit Geräuschisolierung

InEar-Kopfhörer dichten den Gehörgang ab und erzielen eine hohe Geräuschisolierung. Dazu sorgen ergonomische Akustikröhren für einen optimalen Sitz.

Extremer Komfort für Ihr Training: ultraleichte Kopfhörer mit nur 7,1 g

Ihre ActionFit Kopfhörer wiegen nur 7,1 g und sind daher besonders bequem zu tragen. Tatsächlich werden Sie sie beim Training kaum spüren – nur den herrlichen, satten Sound, der Sie motiviert.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

1.5

von 5

2

Bewertungen

5
4
3

05/08/2016

Nederland

Nederland

Niet geweldig

Heb deze vandaag bij de mediamarkt gekocht, kan ze helaas niet retour doen omdat het een hygiëne product blijkt te zijn. Wat pasvorm betreft is er niets mis mee, wat geluid betreft ben ik behoorlijk teleurgesteld. Heb een nummer van pink Floyd op de telefoon in flac formaat, met mijn normale hoofdtelefoon op klinkt het nummer echt fantastisch en loepzuiver. Met deze van Philips een stuk minder wat wellicht niet vreemd is maar er zit ook constant een kraak in wat erg irritant is. Jammer dat ik hem dus niet retour kan sturen, ga wel degelijk op zoek naar wat anders en zal mij via internet maar beter voor laten lichten alvorens ik zomaar weer iets aankoop.

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon verfasst

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3400CL Sporthoofdtelefoon verfasst

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Nicht Gut Objektiv

Der Klang ist flach, ohne Bass, ohne Tiefe, dosig. Habe 6 Jahe alte " Sennheiser " die 10 mal besseren Klang qualität haben als die Philips . Die Philips Sport (Philips SHQ3400CL) sind nicht zumutbar ganz Objektiv gesehen

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer verfasst

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ3400CL Sportkopfhörer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • 10 € für Newsletter Anmeldung
  • Expertentipps und Inspiration