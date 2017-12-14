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Kopfhörer

SHS3300WT/10

4.3

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
Weiß

Zusätzl. Bass

Genießen Sie den Bass Beat-Sound über den Kopfhörer mit Ohrclips, der Komfort, Stabilität und Leistung bietet.

Alle Vorteile anzeigen

für starken Sound

Zusätzl. Bass

  • 15-mm-Treiber/offen

  • Ohrbügel

27 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung

Kompakt für idealen Tragekomfort und doch groß genug, um klaren, kräftigen Sound zu bieten: Der 27 mm Lautsprechertreiber hat die optimale Größe für ungetrübtes Hörvergnügen.

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound

Die Bass Beat-Öffnungen optimieren den Luftstrom für verbesserten Sound mit tiefen, satten Basstönen.

Ohrpolster bieten mehr Tragekomfort und Bass-Performance

Die besondere Form und das exklusive Material der Ohrpolster dieser Philips Kopfhörer garantieren perfekten Halt bei maximalem Komfort. Ihre Umgebung bleibt ungestört und Sie können die verbesserte Bassleistung genießen. Die Ohrpolster sind so geformt, dass Sie sich perfekt um das Ohr herum an den Kopf anschmiegen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

14/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best buy ever

I really love these ear phones. They are very smooth over the ears and fit so well. The sound is great and design is flawless. Have been using these for couple years now and could not have asked for better.

Diese Bewertung wurde für SHS3300BK Headphones verfasst

Diese Bewertung wurde für SHS3300BK Headphones verfasst

06/08/2018

Portugal

Portugal

O melhor auricular de sempre

O melhor auricular de sempre. O fato de possuir uma haste que o segura atrás da orelha ajuda muito na prática de desportos. Excelente qualidade de som. Excelente resistência física. Por ter o seu fone flat, não "pula" de dentro do ouvido.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHS3300BK Auscultadores verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHS3300BK Auscultadores verfasst

30/05/2023

Deutschland

Deutschland

Super Klang

Der beste Kopfhörer (zum damaligen Preis) Super Klang, erste Sahne,Sitzt gut am Ohr. Ich nutze den Kopfhörer seit Jahren täglich, habe auch mittlerweile ein Adapter Kabel mit gewinkeltem Abgang um das Kabel am Klinkenstecker nicht zusehr zu belasten u.a auch weil dieser gerade ist, trotzdem geht das Kabel am Klinkenstecker nach ca. 1 Jahr kaputt, Wackelkontakt .

Vorteile

Hervorragender klang u sitzt gut

Nachteile

Oft geht das Kabel am Klinkenstecker kaputt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHS3300WT Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHS3300WT Kopfhörer verfasst

Datum der Benutzung 2021-05-30

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