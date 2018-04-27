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Kopfhörer

SHX10/00

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Spüren Sie den Bass, sehen Sie den Beat.

Mit den Philips HX1-InEar-Kopfhörern können Sie den Bass nicht nur spüren, sondern auch sehen. Sie visualisieren Ihre Musik und eignen sich optimal zum Feiern. Und Sie sind mit Ihren pulsierenden LED-Kopfhörern das Licht und der Mittelpunkt der Party.

Alle Vorteile anzeigen

Spüren Sie den Bass, sehen Sie den Beat.

  • 8,6 mm Treiber/halb geschlossen

  • In-Ear

Bis zu 6 Stunden leistungsstarkes LED-Licht

Bis zu 6 Stunden leistungsstarkes LED-Licht

Bassreflexröhre für bessere Bässe

Bassreflexröhre für bessere Bässe

Die Bassreflexröhre verbessert den Bass, indem Luft abgeleitet wird, um die Effizienz des Systems bei tiefen Frequenzen zu steigern.

Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik mit der LED-Taste

Steuern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Musik ganz einfach mit dem LED-Schalter am integrierten Akkugehäuse.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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27/04/2018

Sverige

Sverige

Bra LED-hörlurar, saknar bara volymkontroll & mikrofon.

Köpte precis hörlurarrna. De funkar väldigt bra med LED-ljusen samt ljudet. Däremot saknas det bara volymkontroll och mikrofon, hade det funnits så hade det varit de bästa hörlurarna jag köpt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHX10 Hörlurar verfasst

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Diese Bewertung wurde für SHX10 Hörlurar verfasst

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