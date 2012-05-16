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Eingestellt

Digitales Fotoalbum

SPH8608/12

2.8

| (13) Bewertungen

Entdecken Sie die Magie des Geschichtenerzählens wieder

Mit einem Fotoalbum können Sie die Magie des Geschichtenerzählens neu entdecken. Damit können Sie jemanden zum Lachen bringen, ihm einen Schauer über den Rücken jagen oder ihm ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Worauf warten Sie noch, zeigen Sie Ihr Fotoalbum herum.

Alle Vorteile anzeigen

Digitales Fotoalbum

Entdecken Sie die Magie des Geschichtenerzählens wieder

  • 20,3 cm

  • Berührungsempfindlicher Rahmen

Energie sparen durch automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays zu voreingestellten Zeiten

Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.

Bedienungsfreundliche Akku-Docking-Station

Diese Akku-Docking-Station dient als Standfuß und als Ladestation. Wenn der integrierte Akku voll aufgeladen ist, können Sie kabellos zwei Stunden lang Fotos ansehen.

Fotoalbum mit umweltfreundlichem Design

Die Fotoalben von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

13

Bewertungen

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

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Diese Bewertung wurde für SPH8608 Album fotografico digitale verfasst

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26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

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15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

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Diese Bewertung wurde für SPH8608 Album fotografico digitale verfasst

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