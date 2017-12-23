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Eingestellt

Perfect replacementUniversal-Fernbedienung

SRP2018/10

1.4

| (13) Bewertungen

8-in-1-Universal-Fernbedienung.

Ersetzt bis zu 8 Fernbedienungen für Geräte wie Fernseher, Satellitenbox, Media Player, Blue-ray-Player, DVD-Player, Soundbar, Spielkonsole, Audio und mehr. Einfache Einrichtung über die Codebibliothek oder durch Kopieren der vorhandenen Fernbedienung über die Lernfunktion.

Alle Vorteile anzeigen

Mit Lernfunktion

8-in-1-Universal-Fernbedienung.

  • 8 in 1

  • Smart-Taste

  • Lernfunktion

Kompatibel mit bis zu 2.000 beliebten Marken

IR-Code-Bibliothek mit bis zu 8.000 Codes

Die IR-Code-Datenbank enthält führende Verbrauchermarken und beliebte lokale Marken von Fernseher, Satellitenbox, Media Player, Blue-ray-Player, DVD-Player, Soundbar und Spielkonsole usw.

Ein Tastendruck auf die Smart-Taste, um das App-Menü im Fernseher aufzurufen

Greifen Sie mit der Smart-Taste auf die App-Bibliothek vom Smart TV zu. Einfache Auswahl und Einrichtung der Codes aus der Code-Bibliothek.

Technische Daten

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Handbücher und Dokumentation

Landesspezifische Werbebroschüre

  • PDF Datei, 281 kB
  • 17 June 2025

Kompatibilitätsliste - English (US)

  • PDF Datei, 1.1 MB
  • 14 December 2023

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